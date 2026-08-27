Milei brinda un discurso en el Colegio ORT, luego de las victorias en la Cámara de Diputados

El presidente Javier Milei brindará este jueves desde las 11 un discurso en el colegio ORT, perteneciente a la comunidad judía. Será luego de una jornada en la que La Libertad Avanza hilvanó tres triunfos legislativos en la Cámara de Diputados.

Despues de celebrar que el oficialismo logró darle luz verde a los proyectos de Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, al proyecto de Inocencia Fiscal II y al Tratado de Patentes, Milei disertará ante alumnos de cuarto y quinto año sobre Ética e Inteligencia Artificial, según comunicó el Gobierno de manera oficial.

La cita será a las 11 de la mañana y será la segunda vez que el jefe de Estado hable ante un auditorio conformado por alumnos de secundario. La primera fue en en marzo de 2024 en el Instituto Cardenal Copello de Villa Devoto, el mismo establecimiento escolar donde realizó sus estudios secundarios. En aquella oportunidad, Milei encabezó el acto de inicio del ciclo lectivo, en el que se desmayaron dos estudiantes. Además, realizó un comentario desubicado sobre el tamaño del pene del burro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Diputados dio media sanción a la reforma del Banco Central: festejo de Milei, cruces picantes y triunfo oficialista

Este miércoles, el mandatario celebró la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, y destacó que representa un "paso fundamental para erradicar la inflación de la vida de los argentinos de bien". "Ahora a pelearla en el Senado", escribió Milei en X, en referencia al próximo tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta, donde deberá ser debatida y votada para convertirse en ley.

Se trata de una semana activa del jefe de Estado, después de varios días recluido en la Quinta de Olivos, sin actividades oficiales. A principio de esta semana, también retomó las reuniones de Gabinete.

En desarrollo...

LT