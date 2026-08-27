Uno por uno: qué diputados votaron a favor y cuáles en contra de la Ley de Inocencia Fiscal II

La Libertad Avanza consiguió aprobar este miércoles, en la Cámara de Diputados, la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca expandir el universo de contribuyentes que podrán sumarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La media sanción de esta iniciativa tuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.
Los bloques opositores se unieron en Diputados para anunciar una sesión especial por endeudamiento y discapacidad
Al oficialismo lo ayudaron sus aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo; en contra votó Unión por la Patria, la izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Cómo votaron los diputados la ley de Inocencia Fiscal II
Votos Afirmativos:
- Guillermo Agüero, UCR
- Sabrina Ajmechet, LLA
- Carlos Almena, LLA
- Lisandro Almirón, LLA
- Claudio Álvarez, AF
- Bárbara Andreussi, LLA
- Pablo Ansaloni, LLA
- Damián Arabia, LLA
- Martín Ardohain, PRO
- Alberto Arrúa, AF
- Belén Avico, LLA
- Fernanda Avila, EC
- Karina Banfi, ADB
- Atilio Basualdo, LLA
- Mónica Becerra, LLA
- Beltrán Benedit, LLA
- Bertie Benegas Lynch, LLA
- Emmanuel Bianchetti, PRO
- Bernardo Biella, AF
- Rocío Bonacci, LLA
- Alejandro Bongiovanni, LLA
- Gabriel Bornoroni, LLA
- Adrián Brizuela, LLA
- Eliana Bruno, LLA
- Mariano Campero, LLA
- Sergio Capozzi, PU
- Alejandro Carrancio, LLA
- Giselle Castelnuovo, LLA
- Abel Chiconi, LLA
- Gerardo Cipolini, UCR
- Facundo Correa Llano, LLA
- Fernando De Andreis, PRO
- María Florencia De Sensi, PRO
- Romina Diez, LLA
- Nicolás Emma, LLA
- Eduardo Falcone, MID
- Alejandro Fargosi, LLA
- Daiana Fernández Molero, PRO
- Elia Fernández, IND
- Alida Ferreyra, LLA
- Sergio Figliuolo, LLA
- Alejandro Finocchiaro, PRO
- María Gabriela Flores, LLA
- Alicia Fregonese, PRO
- Maira Frías, LLA
- Virginia Gallardo, LLA
- Álvaro García, LLA
- Carlos García, LLA
- José Luis Garrido, PSC
- Antonela Giampieri, PRO
- Silvana Giudici, LLA
- Rosario Goitia, LLA
- Alfredo Gonzáles, LLA
- María Luisa González Estevarena, LLA
- Álvaro González, PRO
- Diógenes González, UCR
- Gerardo González, AF
- Maura Gruber, LLA
- Jairo Guzmán, LLA
- Diego Hartfield, LLA
- Óscar Herrera, AF
- Patricia Holzman, LLA
- Gerardo Huesen, LLA
- Gladys Humenuk, LLA
- María Cecilia Ibáñez, LLA
- Carlos Jaime Quiroga, PyT
- Andrés Laumann, LLA
- Lilia Lemoine, LLA
- Andrés Leone, LLA
- Mercedes Llano, LLA
- Enrique Lluch, LLA
- Johanna Longo, LLA
- Lorena Macyszyn, LLA
- Álvaro Martínez, LLA
- Martín Matzkin, LLA
- Karina Maureira, LN
- Nicolás Mayoraz, LLA
- Gladys Medina, IND
- Julieta Metral Asensio, LLA
- Soledad Molinuevo, LLA
- Soledad Mondaca, LLA
- Fernando Monguillot, EC
- Guillermo Montenegro, LLA
- Juan Pablo Montenegro, LLA
- Francisco Morchio, LLA
- Julio Moreno Ovalle, LLA
- Gabriela Muñoz, LLA
- Lisandro Nieri, UCR
- Miriam Niveyro, LLA
- Sebastián Nóblega, EC
- Javier Noguera, IND
- José Núñez, PU
- Joaquín Ojeda, LLA
- Pablo Outes, AF
- Sebastián Pareja, LLA
- Marcos Patiño Brizuela, LLA
- Santiago Pauli, LLA
- Agustín Pellegrini, LLA
- Federico Pelli, LLA
- José Peluc, LLA
- Luis Petri, LLA
- María Lorena Petrovich, LLA
- Luis Picat, LLA
- Nancy Picón Martínez, PyT
- María Celeste Ponce, LLA
- Manuel Quintar, LLA
- Valentina Ravera, LLA
- Verónica Razzini, LLA
- Karen Reichardt, LLA
- Gastón Riesco, LLA
- Cristian Ritondo, PRO
- Jorge Rizzotti, PU
- Gonzalo Roca, LLA
- Laura Rodríguez Machado, LLA
- Miguel Rodríguez, LLA
- Yamila Ruíz, AF
- Javier Sánchez Wrba, PRO
- Juliana Santillán Juárez Brahim, LLA
- Santiago Santurio, LLA
- Gisela Scaglia, PU
- Darío Schneider, UCR
- Laura Soldano, LLA
- Yamile Tomassoni, LLA
- Rubén Darío Torres, LLA
- Aníbal Tortoriello, LLA
- José Tournier, LLA
- César Treffinger, LLA
- Hernán Urien, LLA
- Daniel Vancsik, AF
- Patricia Vásquez, LLA
- Yolanda Vega, AF
- Andrea Vera, LLA
- Pamela Verasay, UCR
- Lorena Villaverde, LLA
- Gino Visconti, LLA
- Martín Yeza, PRO
- Óscar Zago, MID
- Carlos Zapata, LLA
- María Inés Zigarán, PU
Milei reunió a diputados y senadores libertarios ante una semana clave en el Congreso
Votos negativos:
- Hilda Aguirre, UxP
- Ernesto Alí, UxP
- Cristian Andino, UxP
- Javier Andrade, UxP
- Jorge Araujo Hernández, UxP
- Martín Aveiro, UxP
- Jorge Ávila, PU
- Marcelo Barbur, UxP
- Luis Basterra, UxP
- Carolina Basualdo, PU
- Gustavo Bordet, UxP
- Alejandrina Borgatta, UxP
- Myriam Bregman, FIT-U
- Juan Brügge, PU
- Santiago Cafiero, UxP
- Celia Campitelli, UxP
- Julieta Campo, UxP
- Lucía Cámpora, UxP
- Florencia Carignano, UxP
- Sergio Casas, UxP
- Carlos Castagneto, UxP
- Jorge Chica, UxP
- Carlos Cisneros, UxP
- Mariela Coletta, PU
- Ricardo Daives, UxP
- María Graciela De la rosa, UxP
- Natalia De la Sota, DC
- Nicolás del caño, FIT-U
- Romina Del Plá, FIT-U
- Fernanda Díaz, UxP
- Sergio Dolce, UxP
- Gabriela Estévez, UxP
- Emir Félix, UxP
- Jorge Fernández, PSL
- Abelardo Ferrán, UxP
- Maximiliano Ferraro, CC
- Andrea Freites, UxP
- Sebastián Galmarini, UxP
- Ignacio García Aresca, PU
- María Teresa García, UxP
- Juan Carlos Giordano, FIT-U
- Diego Giuliano, UxP
- José Glinski, UxP
- Juan Grabois, UxP
- Carlos Gutiérrez, PU
- Ramiro Gutiérrez, UxP
- Raúl Hadad, UxP
- Itai Hagman, UxP
- Ana María Ianni, UxP
- Pablo Juliano, PU
- Máximo Kirchner, UxP
- Aldo Leiva, UxP
- Cecilia López Pasquali, UxP
- Jimena López, UxP
- Martín Lousteau, PU
- Juan Pablo Luque, UxP
- Marcelo Mango, UxP
- Mario Manrique, UxP
- Marianela Marclay, UxP
- Varinia Marín, UxP
- Juan Marino, UxP
- Germán Martínez, UxP
- Nicolás Massot, EF
- Guillermo Michel, UxP
- Fernanda Miño, UxP
- Juan Carlos Molina, UxP
- Matías Molle, UxP
- Rroxana Monzón, UxP
- Cecilia Moreau, UxP
- Hugo Antonio Moyano, UxP
- Jorge Mukdise, UxP
- Estela Neder, UxP
- Kelly Olmos, UxP
- Blanca Osuna, UxP
- Marcela Pagano, CO
- Sergio Palazzo, UxP
- Claudia Palladino, UxP
- María Graciela Parola, UxP
- Esteban Paulón, PU
- Gabriela Pedrali, UxP
- Paula Penacca, UxP
- Horacio Pietragalla Corti, UxP
- Lorena Pokoik, UxP
- Luciana Potenza, UxP
- Agustina Propato, UxP
- Ariel Rauschenberger, UxP
- Santiago Roberto, UxP
- Agustín Rossi, UxP
- Marina Salzmann, UxP
- Nancy Sand, UxP
- Juan Schiaretti, PU
- Sabrina Selva, UxP
- Adriana Serquis, UxP
- Vanesa Siley, UxP
- Guillermo Snopek, UxP
- Julia Strada, UxP
- Jorge Taiana, UxP
- Rodolfo Tailhade, UxP
- Caren Tepp, UxP
- Paulo Tita, UxP
- Pablo Todero, UxP
- Victoria Tolosa Paz, UxP
- Nicolás Trotta, UxP
- Eduardo Valdés, UxP
- Elena Velázquez, UxP
- Luana Volnovich, UxP
- Hugo Yasky, UxP
- Pablo Yedlin, UxP
- Natalia Zaracho, UxP
- Christian Zulli, UxP
Abstenciones:
- Lourdes Arrieta, PU
- Alejandra Torres, PU