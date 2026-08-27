jueves 27 de agosto de 2026
POLITICA
Triunfo del oficialismo

Uno por uno: qué diputados votaron a favor y cuáles en contra de la Ley de Inocencia Fiscal II

La sanción de esta iniciativa tuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.

Diputados Argentina 26082026
Diputados Argentina | Captura
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La Libertad Avanza consiguió aprobar este miércoles, en la Cámara de Diputados, la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca expandir el universo de contribuyentes que podrán sumarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La media sanción de esta iniciativa tuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.

Los bloques opositores se unieron en Diputados para anunciar una sesión especial por endeudamiento y discapacidad

Al oficialismo lo ayudaron sus aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo; en contra votó Unión por la Patria, la izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

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Diputados aprueba Inocencia Fiscal en general

Cómo votaron los diputados la ley de Inocencia Fiscal II

Votos Afirmativos:

  1. Guillermo Agüero, UCR
  2. Sabrina Ajmechet, LLA
  3. Carlos Almena, LLA
  4. Lisandro Almirón, LLA
  5. Claudio Álvarez, AF
  6. Bárbara Andreussi, LLA
  7. Pablo Ansaloni, LLA
  8. Damián Arabia, LLA
  9. Martín Ardohain, PRO
  10. Alberto Arrúa, AF
  11. Belén Avico, LLA
  12. Fernanda Avila, EC
  13. Karina Banfi, ADB
  14. Atilio Basualdo, LLA
  15. Mónica Becerra, LLA
  16. Beltrán Benedit, LLA
  17. Bertie Benegas Lynch, LLA
  18. Emmanuel Bianchetti, PRO
  19. Bernardo Biella, AF
  20. Rocío Bonacci, LLA
  21. Alejandro Bongiovanni, LLA
  22. Gabriel Bornoroni, LLA
  23. Adrián Brizuela, LLA
  24. Eliana Bruno, LLA
  25. Mariano Campero, LLA
  26. Sergio Capozzi, PU
  27. Alejandro Carrancio, LLA
  28. Giselle Castelnuovo, LLA
  29. Abel Chiconi, LLA
  30. Gerardo Cipolini, UCR
  31. Facundo Correa Llano, LLA
  32. Fernando De Andreis, PRO
  33. María Florencia De Sensi, PRO
  34. Romina Diez, LLA
  35. Nicolás Emma, LLA
  36. Eduardo Falcone, MID
  37. Alejandro Fargosi, LLA
  38. Daiana Fernández Molero, PRO
  39. Elia Fernández, IND
  40. Alida Ferreyra, LLA
  41. Sergio Figliuolo, LLA
  42. Alejandro Finocchiaro, PRO
  43. María Gabriela Flores, LLA
  44. Alicia Fregonese, PRO
  45. Maira Frías, LLA
  46. Virginia Gallardo, LLA
  47. Álvaro García, LLA
  48. Carlos García, LLA
  49. José Luis Garrido, PSC
  50. Antonela Giampieri, PRO
  51. Silvana Giudici, LLA
  52. Rosario Goitia, LLA
  53. Alfredo Gonzáles, LLA
  54. María Luisa González Estevarena, LLA
  55. Álvaro González, PRO
  56. Diógenes González, UCR
  57. Gerardo González, AF
  58. Maura Gruber, LLA
  59. Jairo Guzmán, LLA
  60. Diego Hartfield, LLA
  61. Óscar Herrera, AF
  62. Patricia Holzman, LLA
  63. Gerardo Huesen, LLA
  64. Gladys Humenuk, LLA
  65. María Cecilia Ibáñez, LLA
  66. Carlos Jaime Quiroga, PyT
  67. Andrés Laumann, LLA
  68. Lilia Lemoine, LLA
  69. Andrés Leone, LLA
  70. Mercedes Llano, LLA
  71. Enrique Lluch, LLA
  72. Johanna Longo, LLA
  73. Lorena Macyszyn, LLA
  74. Álvaro Martínez, LLA
  75. Martín Matzkin, LLA
  76. Karina Maureira, LN
  77. Nicolás Mayoraz, LLA
  78. Gladys Medina, IND
  79. Julieta Metral Asensio, LLA
  80. Soledad Molinuevo, LLA
  81. Soledad Mondaca, LLA
  82. Fernando Monguillot, EC
  83. Guillermo Montenegro, LLA
  84. Juan Pablo Montenegro, LLA
  85. Francisco Morchio, LLA
  86. Julio Moreno Ovalle, LLA
  87. Gabriela Muñoz, LLA
  88. Lisandro Nieri, UCR
  89. Miriam Niveyro, LLA
  90. Sebastián Nóblega, EC
  91. Javier Noguera, IND
  92. José Núñez, PU
  93. Joaquín Ojeda, LLA
  94. Pablo Outes, AF
  95. Sebastián Pareja, LLA
  96. Marcos Patiño Brizuela, LLA
  97. Santiago Pauli, LLA
  98. Agustín Pellegrini, LLA
  99. Federico Pelli, LLA
  100. José Peluc, LLA
  101. Luis Petri, LLA
  102. María Lorena Petrovich, LLA
  103. Luis Picat, LLA
  104. Nancy Picón Martínez, PyT
  105. María Celeste Ponce, LLA
  106. Manuel Quintar, LLA
  107. Valentina Ravera, LLA
  108. Verónica Razzini, LLA
  109. Karen Reichardt, LLA
  110. Gastón Riesco, LLA
  111. Cristian Ritondo, PRO
  112. Jorge Rizzotti, PU
  113. Gonzalo Roca, LLA
  114. Laura Rodríguez Machado, LLA
  115. Miguel Rodríguez, LLA
  116. Yamila Ruíz, AF
  117. Javier Sánchez Wrba, PRO
  118. Juliana Santillán Juárez Brahim, LLA
  119. Santiago Santurio, LLA
  120. Gisela Scaglia, PU
  121. Darío Schneider, UCR
  122. Laura Soldano, LLA
  123. Yamile Tomassoni, LLA
  124. Rubén Darío Torres, LLA
  125. Aníbal Tortoriello, LLA
  126. José Tournier, LLA
  127. César Treffinger, LLA
  128. Hernán Urien, LLA
  129. Daniel Vancsik, AF
  130. Patricia Vásquez, LLA
  131. Yolanda Vega, AF
  132. Andrea Vera, LLA
  133. Pamela Verasay, UCR
  134. Lorena Villaverde, LLA
  135. Gino Visconti, LLA
  136. Martín Yeza, PRO
  137. Óscar Zago, MID
  138. Carlos Zapata, LLA
  139. María Inés Zigarán, PU

Milei reunió a diputados y senadores libertarios ante una semana clave en el Congreso

Votos negativos:

  1. Hilda Aguirre, UxP
  2. Ernesto Alí, UxP
  3. Cristian Andino, UxP
  4. Javier Andrade, UxP
  5. Jorge Araujo Hernández, UxP
  6. Martín Aveiro, UxP
  7. Jorge Ávila, PU
  8. Marcelo Barbur, UxP
  9. Luis Basterra, UxP
  10. Carolina Basualdo, PU
  11. Gustavo Bordet, UxP
  12. Alejandrina Borgatta, UxP
  13. Myriam Bregman, FIT-U
  14. Juan Brügge, PU
  15. Santiago Cafiero, UxP
  16. Celia Campitelli, UxP
  17. Julieta Campo, UxP
  18. Lucía Cámpora, UxP
  19. Florencia Carignano, UxP
  20. Sergio Casas, UxP
  21. Carlos Castagneto, UxP
  22. Jorge Chica, UxP
  23. Carlos Cisneros, UxP
  24. Mariela Coletta, PU
  25. Ricardo Daives, UxP
  26. María Graciela De la rosa, UxP
  27. Natalia De la Sota, DC
  28. Nicolás del caño, FIT-U
  29. Romina Del Plá, FIT-U
  30. Fernanda Díaz, UxP
  31. Sergio Dolce, UxP
  32. Gabriela Estévez, UxP
  33. Emir Félix, UxP
  34. Jorge Fernández, PSL
  35. Abelardo Ferrán, UxP
  36. Maximiliano Ferraro, CC
  37. Andrea Freites, UxP
  38. Sebastián Galmarini, UxP
  39. Ignacio García Aresca, PU
  40. María Teresa García, UxP
  41. Juan Carlos Giordano, FIT-U
  42. Diego Giuliano, UxP
  43. José Glinski, UxP
  44. Juan Grabois, UxP
  45. Carlos Gutiérrez, PU
  46. Ramiro Gutiérrez, UxP
  47. Raúl Hadad, UxP
  48. Itai Hagman, UxP
  49. Ana María Ianni, UxP
  50. Pablo Juliano, PU
  51. Máximo Kirchner, UxP
  52. Aldo Leiva, UxP
  53. Cecilia López Pasquali, UxP
  54. Jimena López, UxP
  55. Martín Lousteau, PU
  56. Juan Pablo Luque, UxP
  57. Marcelo Mango, UxP
  58. Mario Manrique, UxP
  59. Marianela Marclay, UxP
  60. Varinia Marín, UxP
  61. Juan Marino, UxP
  62. Germán Martínez, UxP
  63. Nicolás Massot, EF
  64. Guillermo Michel, UxP
  65. Fernanda Miño, UxP
  66. Juan Carlos Molina, UxP
  67. Matías Molle, UxP
  68. Rroxana Monzón, UxP
  69. Cecilia Moreau, UxP
  70. Hugo Antonio Moyano, UxP
  71. Jorge Mukdise, UxP
  72. Estela Neder, UxP
  73. Kelly Olmos, UxP
  74. Blanca Osuna, UxP
  75. Marcela Pagano, CO
  76. Sergio Palazzo, UxP
  77. Claudia Palladino, UxP
  78. María Graciela Parola, UxP
  79. Esteban Paulón, PU
  80. Gabriela Pedrali, UxP
  81. Paula Penacca, UxP
  82. Horacio Pietragalla Corti, UxP
  83. Lorena Pokoik, UxP
  84. Luciana Potenza, UxP
  85. Agustina Propato, UxP
  86. Ariel Rauschenberger, UxP
  87. Santiago Roberto, UxP
  88. Agustín Rossi, UxP
  89. Marina Salzmann, UxP
  90. Nancy Sand, UxP
  91. Juan Schiaretti, PU
  92. Sabrina Selva, UxP
  93. Adriana Serquis, UxP
  94. Vanesa Siley, UxP
  95. Guillermo Snopek, UxP
  96. Julia Strada, UxP
  97. Jorge Taiana, UxP
  98. Rodolfo Tailhade, UxP
  99. Caren Tepp, UxP
  100. Paulo Tita, UxP
  101. Pablo Todero, UxP
  102. Victoria Tolosa Paz, UxP
  103. Nicolás Trotta, UxP
  104. Eduardo Valdés, UxP
  105. Elena Velázquez, UxP
  106. Luana Volnovich, UxP
  107. Hugo Yasky, UxP
  108. Pablo Yedlin, UxP
  109. Natalia Zaracho, UxP
  110. Christian Zulli, UxP

Abstenciones:

  1. Lourdes Arrieta, PU
  2. Alejandra Torres, PU
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