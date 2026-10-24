Milei celebró un informe que anticipa el sorpresivo respaldo israelí sobre Malvinas

El presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales un revelador informe internacional que favorece de manera directa el histórico reclamo soberano de la Argentina.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el jefe de Estado citó de forma efusiva una publicación del medio israelí The Jerusalem Post, en la cual se detalla una orden confidencial del primer ministro Benjamin Netanyahu para unirse al llamado argentino de conversaciones bilaterales con el Reino Unido.

La reacción del mandatario consistió en replicar el posteo original acompañándolo únicamente con la sigla “MAGA!”, el emblemático acrónimo que evoca tanto la sintonía geopolítica con las fuerzas conservadoras internacionales como el orgullo por la proyección global del Gobierno.

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Según el informe, publicado ayer por el equipo de redacción del Jerusalem Post, “este cambio no llega al extremo de respaldar formalmente la reivindicación argentina sobre las Malvinas, pero suscita temores de que Israel pueda hacerlo si el Reino Unido impone nuevas sanciones a los asentamientos de Cisjordania”. El texto también recalca que “el embajador israelí ante la ONU , Danny Danon, pidió negociaciones directas entre el Reino Unido y Argentina en una sesión de la ONU celebrada hace unos días”. Incluso repite la frase que dijo el diplomático: “Israel reconoce la importancia que el público argentino otorga a este tema, así como sus esfuerzos continuos a través de canales diplomáticos y de conformidad con los principios del derecho internacional”, afirmó.

Si bien el texto “no incluía un apoyo formal a la reclamación argentina sobre las Malvinas”, el Jerusalem Post refleja que “fuentes gubernamentales declararon a The Telegraph (de Londres) que marcaba un cambio significativo en la postura de Israel y suscita temores de que Israel pueda ir más allá posteriormente, especialmente si Netanyahu gana las próximas elecciones. “La redacción del comunicado fue aprobada en los más altos niveles del gobierno israelí. Esta es la primera vez que Israel se involucra en este conflicto”, sostiene la fuente. Por otra parte, el medio también destacó que “el portavoz de la embajada de Israel en el Reino Unido, Alex Gandler, negó que Netanyahu hubiera dado alguna orden para modificar la postura de Israel”. “No existe tal directiva”, escribió Gandler en X.

La revelación del Jerusalem Post sucede un mes después de dos pronunciamientos desde las entrañas del gobierno de Netanyahu. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, le reclamó al primer ministro que reconozca la soberanía argentina sobre las islas. El funcionario forma parte de la ultraderecha de esa administración, pero sucedió mientras avanzaban los despliegues de la firma hebrea Navitas Petroleum en la explotación offshore de Sea Lion, ubicado en el norte de las islas.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió Ben-Gvir.

“Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”, insistió.

Los pronunciamientos sucedieron antes y después de la cadena oficial que protagonizó Milei para anunciar el volantazo diplomático para reclamar la soberanía nacional sobre las Islas y anticipar el envío de un proyecto de ley, llamado de “Defensa de la Soberanía Nacional”, que busca endurecer las sanciones de la ley 26.659 sancionada durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Después de la cadena oficial, el hijo mayor de Netanyahu también habló en el mismo sentido. “¡Las Malvinas pertenecen a la Argentina!”, escribió. Cuando lo hizo, en Londres el mensaje fue leído como una forma de castigar la política del gobierno laborista sobre Palestina y el distanciamiento de la ofensiva militar israelí.

El Presidente acusó a Lula de “mentiroso” y “ladrón”

En medio del segundo debate presidencial que se realizó este viernes en Brasil entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro, el mandatario carioca intentó en varios tramos complicar a su rival. Señaló que “quiere hacer lo mismo que Milei en Argentina” en obvia alusión a la crisis de consumo, industria y virtual recesión técnica en que está la economía argentina.

En ese cruce del debate, Lula dijo: “Los argentinos están comiendo carne de burro...”. La opinión cosechó un furioso mensaje este sábado del presidente Javier Milei, que lo calificó de “ladrón y mentiroso”.

El Presidente indicó en su posteo en alusión a Lula que “su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira”.

Y adjuntó a su posteo, otro de Antonio Aracre, exasesor de Alberto Fernández devenido en convencido militante libertario, que mostraba niveles de consumo de carne en ambos países. Allí la Argentina mostraba un consumo anual per cápita por año de casi 47 kilos por habitante, mientras que Brasil estaba sensiblemente más abajo, con poco más de 35 kilos por habitante. Lula y Bolsonaro disputan este domingo el balojate en Brasil, en un marco de paridad extrema, en el que la mayoría de las encuestadoras tienen diferencias mínimas, que incluyen en las posibilidades de “margen de error”.

C.P.