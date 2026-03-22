Milei, contra la inmigración: “Si no se adapta culturalmente, se convierte en invasión”

Javier Milei se reunió ayer con el primer ministro Viktor Orbán, como parte de las actividades que llevó adelante en Hungría, país que pisa por primera vez un presidente argentino. En una reunión que mantuvieron previa a su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), y que fue difundida por Presidencia, el libertario le dijo: “Cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, se convierte en invasión”. Y le aclaró que mencionaría “su correcta visión” sobre el tema en el foro de ultraderecha, donde participó luego y fue el principal orador. Allí, ante una nutrida multitud, Milei insistió: “Viktor fue el primero en pararse frente a toda la Europa bien pensante, de decir lo que nadie quería oír: que Occidente estaba en peligro, que Europa se estaba suicidando, que la inmigración masiva sin control no era un acto de generosidad, sino un acto de irresponsabilidad con sus propios pueblos”.

Orbán tiene una dura política contra la migración, a la que califica de “veneno”. Hace un tiempo le anunció a la Comisión Europea que detendría y encarcelaría a demandantes de asilo. “Siento que con mi amigo Viktor tenemos algo importante en común: ambos empezamos a dar estas batallas mucho antes de que fuera popular darlas”, dijo Milei.

Organismos de derechos humanos denuncian que Hungría atraviesa un proceso sostenido de erosión institucional bajo su mandato. El Ejecutivo concentró el control sobre la Justicia, los medios y la sociedad civil, impulsó leyes para disolver organizaciones críticas, prohibió los eventos públicos Lgbti mediante reforma constitucional, incumplió las condiciones de la UE sobre el Estado de derecho y fue multado por el Tribunal de Justicia europeo por sus restricciones ilegales al derecho de asilo. El año pasado, además, se retiró formalmente de la Corte Penal Internacional tras negarse a detener a Netanyahu.

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Sobre la política migratoria europea, Milei señaló además “que Europa se vanagloria de ser un Estado niñera”. El mandatario consideró que les quitan a los que más riqueza generan para redistribuirlo con el resto de la sociedad. “Consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo”, dijo. Y amplió: “La cuestión migratoria lo que hace es aumentar indiscriminadamente la cantidad de receptores de pedazos de la torta sin ninguna exigencia de aporte de ningún tipo”.

Milei estuvo de visita en Hungría acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno. La comitiva fue recibida por el presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, en Budapest. Y posteriormente se trasladaron al Monasterio Carmelita de Buda, la sede del primer ministro Orbán. Luego, Milei participó de su última actividad, la reunión de la CPAC, el foro ultraconservador.

Además de despacharse contra la inmigración, el Presidente dio un duro discurso. Se refirió, por ejemplo, a la situación actual de Cuba. Consideró que “tras casi setenta años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro, dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico. Están teniendo su propia perestroika”. Y vaticinó que, gracias al “liderazgo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “a mitad de año veamos probablemente a la isla libre”.

Posteriormente, se refirió en duros términos al presidente español, Pedro Sánchez, al que calificó de “pichón de tirano”. El libertario consignó que “cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente”.

“Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética”

En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) Hungría 2026, el presidente Javier Milei también indicó que “la Argentina se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa” y que eso sería posible gracias a que el país “ocupa un lugar de protagonismo, no desde la imposición, sino desde el ejemplo y desde lo que tiene para ofrecerle al mundo”.

En un discurso que mezcló elogios al primer ministro Viktor Orbán con críticas a las políticas del Estado de bienestar europeo y un ataque, de nuevo, al presidente español Pedro Sánchez, Milei destacó en un momento que el país podría proveer de energía al viejo continente, en medio de los problemas energéticos tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán.

El Presidente argumentó: “Por dar un ejemplo, ahora Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa. Estamos viviendo una fiebre del oro en inversiones de energía; imagínense que para 2030 exportaremos arriba de 30 mil millones de dólares por año. Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable, con reservas enormes y un gobierno que honra sus contratos”.

La guerra en Irán interrumpió aproximadamente el 20% de los suministros globales de petróleo que transitan el estrecho de Ormuz. Esto generó una escalada en los precios del barril de petróleo y, por consiguiente, un efecto sobre los precios de combustibles y energía. La suba de precios en los combustibles en Europa ya es un hecho. Por ejemplo, en Alemania el litro ya supera los 2 euros y en España llegó a subir un 34 por ciento. Los aumentos impactaron también en el precio de la electricidad y el gas.