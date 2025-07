El presidente Javier Milei encabezará este jueves por la mañana la Cumbre de Líderes del Mercosur en Buenos Aires. Antes de finalizar su presidencia pro tempore y entregársela a su par de Brasil, Lula da Silva, el mandatario buscará avanzar con la agenda de mayor autonomía comercial que impuso la administración libertaria en el bloque.

Ambos presidentes se encontrarán desde las 10 en el Palacio San Martín, sede de la cancillería argentina, donde también se reunirán con los presidentes de los Estados Miembros: Yamandú Orsi, de Uruguay; Santiago Peña, de Paraguay, y Luis Arce, de Bolivia.

Mercosur: por ahora, Milei continúa sin reuniones bilaterales en la agenda

El mandatario brasileño pisó suelo argentino este miércoles, en lo que marca su primera visita al país desde que inició la administración del libertario. Su llegada se da en un contexto de tensiones con Milei por sus diferencias ideológicas y su posible visita a Cristina Fernández de Kirchner.

Segun informó Noticias Argentinas, se espera que el encuentro entre el hombre de Itamaraty y la expresidenta argentina, que desde hace dos semanas cumple con su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, se concrete este jueves por la tarde, una vez concluida la agenda institucional del brasileño en la Ciudad de Buenos Aires.

Cristina Kirchner y Lula da Silva

De todos los mandatarios latinoamericanos presentes en el cónclave del Mercosur, solo Lula y Arce se expresaron en favor de Cristina Kirchner, mientras Orsi señaló que no se metería en cuestiones judiciales de otro país.

Cumbre del Mercosur: la negociación por el acuerdo con la UE

La sesión plenaria de los líderes del bloque estará marcada por las negociaciones sobre nuevas exenciones arancelarias y el acuerdo con la UE (Unión Europea), una iniciativa que lleva un cuarto de siglo de negociaciones y se aceleró en la última década. Este último punto quedará en manos de Lula, que deberá encabezar la negociación al asumir la presidencia del bloque.

Las demoras por la firma del tratado se deben a la presión que el sector agrícola francés ejerce sobre el presidente Emmanuel Macron, quien semanas atrás visitó a Lula en Brasil y pidió reciprocidad con el foco puesto en las reglas de producción. Por el momento, se evalúa la posibilidad de que el convenio Mercosur-Unión Europea pueda estar listo a finales de 2025.

Javier Milei, Luis Lacalle Pou, Luiz Inácio da Silva y Santiago Peña junto a Ursula von der Leyen en la LXV cumbre del Mercosur en Montevideo.

Este miércoles, el canciller Gerardo Werthein, junto a sus pares latinoamericanos, alcanzó que se firme otro acuerdo pendiente: el tratado de libre comercio del Mercosur con el bloque europeo EFTA, compuesto por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La administración argentina celebró esto como un logro, y espera que llane el camino para la negociación con la UE.

Mediante un comunicado conjunto, Werthein sostuvo que el acuerdo entre ambos bloques “creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB consolidado de alrededor de US$4,3 trillones”.

En cuanto a exenciones arancelarias, la cancillería argentina buscará avanzar con la inclusión en la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común de hasta 50 códigos arancelarios que impulsa cada miembro del Mercosur, más allá de los 100 que rigen en la actualidad.

Este punto forma parte de la agenda promovida por el Gobierno argentino en el Mercosur y fue propuesta luego de la imposición arancelaria que aplicó en todo el mundo el presidente de los Estado Unidos, Donald Trump.

Cumbre del Mercosur: Caputo tendió puentes con su par brasileño pese a las diferencias entre Milei y Lula

Bajo la presidencia rotatoria de Milei, el Mercosur se abocó a cuestiones de carácter netamente económico, un perfil que cambiaría una vez que Lula tome las riendas para este segundo semestre de 2025. En el radar de Itamaraty emerge la agenda verde, un aspecto denostado por la Casa Rosada y criticado en diversas oportunidades por el propio mandatario argentino en foros internacionales.

Una de las cuestiones que marcó el mandato de Milei al frente del bloque regional es el bajo perfil del jefe de Estado, quien hasta el momento no tiene en agenda ninguna reunión bilateral. De hecho, de no haber grandes sorpresas, la foto de este jueves podría no ser en el Palacio San Martín sino en el domicilio de la exvicepresidenta.

