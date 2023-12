Milei: “Hay que cerrar todas las empresas del Estado”

El presidente Javier Milei reapareció anoche en la “mesaza” de Mirtha Legrand acompañado por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Fue la segunda entrevista luego de la asunción el pasado 10 de diciembre.

“Cumplí”, le dijo Milei a Legrand cuando ingresó al set. Y es que la última vez que el Presidente había estado en el programa, la diva lo había comprometido a que regresara en caso de que ganase el balotaje. Milei cumplió.

El Presidente aprovechó la ocasión para dejar definiciones políticas. “Hay que cerrar todas las empresas del Estado”, dijo Milei al ser consultado por la agencia Télam. “El Estado no es la solución, es el problema”, analizó. Los dichos ratifican el rumbo marcado por el megadecreto del miércoles.

“Con el DNU convertimos a todas las sociedades del Estado en sociedades anónimas y podrían ser entregadas a los empleados”, dijo en relación a Aerolíneas Argentinas.

Milei también tocó lateralmente el proyecto la cuestión de Ganancias, que será debatido en extraordinarias en el Congreso. “El problema es el agujero fiscal que tienen las provincias; no les voy a coparticipar el impuesto al cheque. Si no lo quieren restaurar (los gobernadores) le voy a bajar aún más las transferencias”, señaló en tono de advertencia para con los mandatarios.

“No hay plata”, repitió Milei en más de una ocasión para graficar el grado de dificultades heredadas del Gobierno anterior. “Estamos pisando los 23 millones de pobres”, sostuvo el Presidente arrojando un cifra alarmante que deberá ser ratificada por la próxima estadística del Indec.

El Presidente incluso se atrevió a hablar de su relación con el diputado José Luis Espert y hasta dio a entender que será el próximo titular de la Comisión de Presupuesto en la Cámara baja, ocupando una silla clave.

También dijo que tuvo contacto con Elon Musk, y que el magnate está interesado en invertir en litio en el país.

Además, Milei ratificó las medidas anunciadas y dijo que “estaban dadas las condiciones para tener la peor crisis de la historia”, y de esa manera justificó lo anunciado por Caputo y el megadecreto.

La presencia de la ministra de Seguridad no es casual, sobre todo luego de la primera semana en la que se puso a prueba el protocolo anti piquetes.

La presencia de Bullrich fue un respaldo del jefe de Estado. Legrand le consultó a Bullrich sobre la jornada del 20 de diciembre pasado y sobre si hubo represión, lo que la Ministra negó rotundamente y hasta ratificó el operativo.

Además, dijo los caerolazos estuvieron “prearmados”.

Esta vez, no formó parte de la mesa Fátima Florez, aunque sí estuvo presente. También estuvo el cantante, Rául Lavié, quien cantó “Balada para un loco”. El próximo 27 de diciembre estará en la obra teatral de Fátima.

El menú estuvo compuesto por carpaccio de tomate con aceite de albahaca y burratina y un plato principal de bife de chorizo con risotto crocante y vegetales y un de cremoso de chocolate y dulce de leche.

Carrió, contra las injusticias

Elisa Carrió, a través de una declaración partidaria que también lleva la firma del jefe nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, exhibió su preocupación sobre la situación de los jubilados y cuestionó que “el proceso inflacionario los está empujando al hambre y la pobreza”. Según dijo, “hasta ahora no se mencionó ninguna propuesta concreta por parte del Gobierno que alivie esta situación”. Sobre el DNU presidencial, Carrió dijo estar de acuerdo “con varias medidas” pero aclaró que no comparten “la forma constitucional con la que pretenden llevarla adelante”. En tal sentido, la Coalición Cívica anticipó que va a “proceder a realizar un análisis exhaustivo de la forma y contenido, con seriedad, rigurosidad técnica y profundidad”. Para finalizar, señaló que “l que nos une a los argentinos es la Constitución Nacional. Sin Constitución no hay libertad”.

Con seis diputados nacionales, el espacio opositor todavía no dejó en claro si marcará su rechazo total al DNU y que postura tomará respecto a la ley ómnibus.