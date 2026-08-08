Milei, listo para 'atajar' corridas: posteó que "Argentina tendrá entre US$ 60 y 70 mil millones"

Son muchas las voces que intentan presionar al Gobierno reclamando por el valor del dólar, sin medias tintas algunos pidiendo devaluaciones que harían que algunos sectores puntuales mejoren ganancias, pero el presidente Javier Milei volvió a responder este sábado de manera tajante a esas cuestiones, replicando en sus redes sociales un posteo de una cuenta libertaria dando cuenta que "Argentina dispondrá de entre USD 60 y 70 mil millones disponibles para enfrentar una posible corrida cambiaria".

La advertencia del Jefe de Estado tiene destinatarios puntuales, y apunta al obvio recalentamiento que irán teniendo las cuestiones cambiarias en tanto vayan acercándose las fechas a las elecciones del año próximo, en que Milei intentará su reelección.

El posteo que replicó el presidente Javier Milei en su cuenta de X

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Así, con ese contexto por delante, que podría verse agravado si Donald Trump y el partido republicano son derrotados en las elecciones de medio término de noviembre en Estados Unidos, Milei posteó este sábado poco después del mediodía que cuando habla de que su gestión dispondrá de "entre US$ 60 y 70 mil millones", indicando luego un detalle de cómo se llegará a esa cifra.

"El paquete incluye", precisó el mensaje repplicado por Milei en su cuenta personal:

• Reservas propias del Banco Central, que ya están cerca de USD 14 mil millones y podrían alcanzar los USD 20 mil millones para fin de año

• Swap de USD 20 mil millones con Estados Unidos

• El swap renovado con China de aproximadamente USD 19 mil millones

• Financiamiento ya asegurado para 2026 y 2027

En este último caso no dio cifras de ese financiamiento, ni los bancos con los que se estaría negociando o se habría acordado, pero en cualquier caso el mensaje presidencial fue claro y contundente: quiso dejar en claro que a quienes pujarán por una devaluación, los esperan en Economía con las arcas llenas de dólares...

HB