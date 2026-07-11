Milei prepara las valijas de nuevo y planea viajes a Brasil, Perú, Ecuador y Colombia

Quienes frecuentan al presidente Javier Milei dicen que la idea de conformar un bloque político regional con líderes del mismo signo ideológico no está en su radar. Que no forma parte de sus consideraciones ni de sus intereses. Y que no hay ningún plan trazado. Sin embargo, el jefe de Estado parece contradecir esos dichos en la segunda mitad del año con el despliegue de agenda con un fuerte componente sudamericano.

Este viernes, Milei confirmó durante una entrevista una serie de viajes que tendrá en la última semana de julio y en la primera de agosto en clave regional, en donde Milei no solo asistirá a la asunción de Keiko Fujimori y a la de Abelardo de la Espriella sino que también reforzará lazos con referentes de la región.

Más precisamente visitará a Daniel Novoa, el presidente de Ecuador y previamente a Flavio Bolsonaro, quien será nominado como candidato presidencial en San Pablo. Un dato adicional insoslayable: Milei quiere visitar a Jair Bolsonaro en Brasilia.

En la Casa Rosada creen que la política doméstica comenzó a ordenarse. Que la salida del híper desgastado Manuel Adorni ha descomprimido la gestión y que el operativo “reelección” fue lanzado con los acuerdos que se tejen con mandatarios aliados vía el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Con el frente financiero despejado (o al menos eso buscó instalar Economía con la conferencia del lunes pasado encabezada por Luis “Toto” Caputo) hasta diciembre del año próximo, el jefe de Estado argentino retomará en el segundo semestre su agenda de viajes tanto en el plano regional como europea con el objetivo de posicionar a la Argentina como un hub de inversiones.

En septiembre estará en París, para una nueva Argentina Week. El foco está en Londres.

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La primera escala de la gira regional de Milei será el próximo 25 de julio cuando esté en Brasil, para verse con Bolsonaro hijo, más precisamente con Flavio. El otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, fue condenado a tres años de prisión por acción.

Milei reconoció este viernes que pretende visitar a Jair Bolnsaro, el ex mandatario de ultraderecha brasilero duramente enfrentado con la actual administración que encabeza Lula Da Silva, quien cumple prisión domiciliaria por motivos de salud en la capital brasileña.

Brasil, es el principal socio comercial de Argentina y el vínculo entre Milei y Lula ha sido siempre tenso. El gesto de Milei casi podría leerse como una “devolución de favores” dado que el año pasado, más precisamente el 3 de julio, Lula visitó a Cristina en su detención domiciliaria de San José 1111.

Al día siguiente de estar en Brasil, regresará a Buenos Aires, para participar de la inauguración de La Rural.

El 28 de julio estará en Lima, Perú, para la asunción de Fujimori, quien se impuso por escaso margen en un balotaje hiper cerrado con Roberto Sánchez, el candidato ligado al ex presidente Pedro Castillo.

“Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, dijo Milei cuando se supo el resultado del recuento.

Una reunión pasó por debajo del radar: Santiago Caputo se reunió con Luis Galarreta., vice de Keiko Poco trascendió del encuentro, pero se habló de “potenciar” oportunidades en la región y evitar el “avance” de la izquierda.

El 7 de agosto estará en Colombia. Se trata también de otro país sudamericano que dio un giro en la región. Abelardo con NO, también en una segunda vuelta se impuso al candidato de Gustavo Petro.

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, dijo el jefe de Estado argentino para felicitar a quien se impuso en Colombia semanas atrás.

Por esos mismos días, y sin fecha definida, Milei pisará suelo ecuatoriano. El objetivo es visitar al presidente Daniel Novoa pero fundamentalmente firmar un acuerdo sobre el que hay nulos detalles.

Milei hizo hincapié en la idea de avanzar en la idea de potenciar el comercio a nivel regional. “Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene”, dijo en la entrevista de este viernes y se auto definió como “un presidente dispuesto a abrirse al mundo”.

Si bien en el corto plazo Milei se concentrará en el plano regional en donde comenzará a trazar una serie de alianzas con líderes del mismo signo político, también pone la mira en el Viejo Continente para el segundo semestre.

A fines de septiembre está proyectado un nuevo “Argentina Week”, pero esta vez en París con el objetivo de atraer capitales europeos, sobre todo luego de la firma y la puesta en vigencia provisoria del acuerdo Mercosur – UE.

El segundo punto importante en Europa es el relacionado con una eventual visita a Gran Bretaña la que viene postergando desde inicios de año. En Casa Rosada no hay precisiones acerca de una eventual agenda bilateral dado que Keir Starmer dejó de ser primer ministro.

El formato del “Argentina Week” podría replicarse en Londres. No está definido. Aunque lo que está claro es que parte de los objetivos de visitar Londres es que allí “arbitran” los grandes fondos de inversión árabes. Ese, es uno de los motivos de haber decidió a la capital inglesa como una plaza para posicionar a la Argentina, aunque el conflicto por las Islas Malvinas y la eventual nueva visita de una jefe de Estado argentino a territorio británico será un tema ineludible. n