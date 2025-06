Milei repitió autoelogios en una entrevista que concedió a joven empresario cripto

“Cumplimos con todo lo que prometimos”, repitió Javier Milei en una entrevista de 53 minutos concedida al joven empresario cripto e influencer económico Mario Nawfal. Como hace en cada ocasión en que es entrevistado, el Presidente elogió su programa económico, reivindicó el ajuste y volvió a apuntar contra “el socialismo que destruyó el país”. El video, subido originalmente a la cuenta de X de Nawfal, fue luego replicado por el propio mandatario bajo su ya clásico eslogan: “Fenómeno Barrial”.

Hasta ahí, todo dentro del universo Milei: críticas a la oposición, épica libertaria y una puesta cuidada para las redes. Sin embargo, lo que generó comentarios en redes no fue tanto el contenido político de la charla, sino que Nawfal, empresario cripto de origen libanés y con contactos fluidos en la ultraderecha global (entrevistó también a Alice Weidel y simpatiza con Donald Trump), fue acusado en marzo pasado de una supuesta criptoestafa, según especialistas muy parecida al del token $LIBRA.

Durante la entrevista, Milei destacó su labor al frente del Ejecutivo: “El ajuste fiscal es popular en tanto y en cuanto no caiga sobre el sector privado. El ajuste fiscal en nuestro caso es popular por dos cosas. Una es porque cayó sobre políticos, empresarios corruptos, medios de comunicación corruptos y sindicatos. Pero no cayó sobre el sector privado, que es el generador de riqueza”, afirmó.

En esta misma línea, el presidente manifestó que su programa implicó devolverle recursos al sector privado: “Obviamente que la popularidad se manifiesta en los términos de imagen positiva que tengo y los resultados electorales que estamos consiguiendo en distintos lugares del país, donde yo recuerdo los magros números que habíamos tenido previo a las elecciones generales”.

Por otra parte, insistió en que tomar buenas decisiones “no le costó votos” como habían augurado algunos sectores: “Uno puede hacer las cosas bien, consistente con el largo plazo y puede tener buenos resultados en términos de imagen y elección. No existe una suerte de dilema. Es un falso trade off de que si yo hago las cosas bien, me va a costar en términos de votos”.

El posteo de Milei en X compartiendo la entrevista

ROSS, $LIBRA y un déjà vu cripto

Lo que se comentó en redes, cuando se publicó la entrevista a Milei, es que en marzo pasado, desde la cuenta @RoundtableSpace, operada por allegados a Nawfal, se anunció el lanzamiento de un token llamado ROSS, supuestamente en alianza con el streamer Adin Ross. El mensaje incluía la dirección de contrato y fue presentado como una inversión confiable. Pero apenas 20 minutos después, el post fue borrado y el valor del token se desplomó más de un 80%, por lo que muchos usuarios lo consideraron un 'rug pull': la movida que consiste en publicitar un token cuando no vale nada, vender de golpe apenas subió de manera considerable, y ese "movimiento de alfombra" hace que el valor de derrumbe en pocos minutos, dejando al que no vendió con el dinero perdido. Fue exactamente lo ocurrido con $LIBRA, Milei promovió ese token, dijo que serviría para apoyar inversiones, pero el token se transformó en una estafa y colapsó poco después, dejando enormes pérdidas en miles de inversores y a Milei en una posición no solo incómoda, sino de alcances judiciales en marcha. Milei, por su parte, borró el posteo y se defendió rechazando que se tratara de una estafa, indicando que invertir en ese tipo de monedas "era como ir al casino".

Según el usuario @cryptolyxe, el activo promocionado en marzo por la cuenta vinculada a Nawfal llegó a tener una capitalización de mercado de unos 7 millones de dólares... antes de valer cero. Desde Roundtable negaron irregularidades y señalaron que el mensaje promoviendo el token había sido publicado “sin autorización” por un colaborador.

