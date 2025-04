La interminable agenda de peleas de Milei esta vez apuntó a Lacunza: "Te merecés una estadía en la Siberia de la URSS"

Después del cruce que protagonizaron Hernán Lacunza y Javier Milei por el tiempo que le tomó a la gestión libertaria salir del cepo cambiario, el presidente volvió a cuestionar este jueves al exministro de Economía de Mauricio Macri. En una nueva publicación, le enumeró cinco condiciones que el exfuncionario debe cumplir si quiere debatir con él, a la vez que ironizó con que se merece una "estadía en la Siberia de la URSS" por las medidas que tomó al frente del Palacio de Hacienda.

El nuevo intercambio comenzó este jueves, cuando el economista le respondió una publicación donde Milei lo tildaba de "tremendo mentiroso". “El sábado, cuando empezaron a levantar el cepo, me puse contento y se me ocurrió que podía ser útil contar en un tuit los dilemas que teníamos cuando nos tocó reponerlo en 2019, con el objetivo de que nunca más llegáramos a esa situación", comenzó Lacunza en X (antes Twitter).

Además, se refirió a la decisión del macrismo de reperfilar vencimientos en pesos en el tramo final de su gestión: “Por supuesto que el reperfilamiento fue muy costoso. La alternativa era asaltar al Banco Central, echar a su presidente @gsandleris y a todo el directorio, emitir en dos meses el equivalente al 30% de la base monetaria (esos eran los vencimientos de las letras en pesos en el bimestre electoral) con los ahorristas huyendo del peso, que la inflación explotara con riesgo de hiper (terminó en 54%, un disparate, pero no hiper), la pobreza a 50% (terminó en 35%)”.

Lacunza también aludió a la retórica del entonces candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y la inestabilidad política previa a las elecciones generales: “El candidato ganador de las PASO @alferdez decía que iba a aumentar jubilaciones con Leliq (o sea, emitiendo pesos), y el ruido del helicóptero sonando en Plaza de Mayo”.

En su análisis, el exministro explicó que no bastaba con reintroducir el cepo cambiario para frenar la crisis de confianza: “La hemorragia se frenaba solo con el cepo? No, porque como Ud bien sabe, hay tres activos básicos, no dos: pesos, dólares y bienes. Si se derrumba la demanda de uno, vuelan los otros dos (devaluación e inflación). El cepo acotaba el primero, el reperfilamiento, el segundo”.

“Conclusión: había que elegir entre reperfilamiento y maquinita (con riesgo de hiper). O como Ud. enseña a la población desde la campaña que lo honró con el voto popular, la importancia de la independencia del Banco Central para bajar la inflación”, sostuvo. A modo de cierre, aclaró que su mensaje no debía interpretarse como una crítica, sino como una reflexión constructiva: “Tome por favor este comentario como un aporte, no como un desafío, menos como una insolencia. Cordialmente”.

Una hora después, el presidente volvió a responderle a Lacunza, aunque esta vez compartió cinco condiciones que el economista debe cumplir si quiere tener un debate con él. "1. Superávit fiscal; 2. Pagar la deuda; 3. Levantar el CEPO; 4. No mentir; 5. No operar para generar crisis", enumeró Milei.

Sin embargo, no se quedó solo con esos requisitos, ya que atacó al exministro, calificándolo de "liberticida". “También podría decirte que sos un liberticida que decidió joderle la vida a los argentinos para cobrar más impuesto inflacionario (en el fondo eso es poner el CEPO) y perjudicar a los que ahorraron al defaultear la deuda en PESOS para controlar la cantidad de dinero, todo para tapar con el sol las consecuencias del déficit fiscal. En el fondo, decidiste reventarle la LIBERTAD a la gente y así cubrir a la política”, lanzó el jefe de Estado. "A vos que te gusta poner notas, en todas las materias has reprobado y en materia de LIBERTAD te merecés una estadía en la Siberia de la URSS”.

Los enfrentamientos comenzaron días atrás, cuando Lacunza cuestionó al gobierno de La Libertad Avanza, al considerar que la administración libertaria demoró en tomar la decisión de levantar el cepo y que no se aplicó "en el mejor momento político". En respuesta, Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, salieron al cruce y lo calificaron de "mentiroso".

"@hernanlacunza sos un mentiroso, igual que como le mentiste al Pte. de una institución diciéndole que tenías info confidencial", arremetió el mandatario contra el exfuncionario en X y añadió: "Cuando eso se filtró llamaste a MECON para decir que eso era falso. Te cuento, antes que vos había llamado la persona que recibió tu chisme barato".

El actual titular de la cartera de Economía tampoco contuvo las ganas de responderle al economista y, a través de la misma red social que el presidente libertario, afirmó: "Ya conté el viernes la historia tal cual fue: el esquema cambiario de bandas ya lo habíamos acordado en agosto del año pasado y la salida del cepo iba a ser cuando lográramos acordar los montos".

"Lamento tener que desmentir así a alguien a quien tengo aprecio, pero es lo que corresponde. Dejemos las mentiras para los kirchneristas, y si no, a no jactarse de ser distintos a éstos…", disparó el ministro al cierre de su publicación.

Luego de esas críticas, Lacunza le contestó este jueves a Caputo a través de un extenso mensaje en la misma red social. “No mentí ni te desmentí. Opiné distinto. Equivocado o acertado, dije lo mismo que vengo diciendo hace tiempo, que habría sido oportuno empezar a relajar controles a mediados del año pasado, antes del estancamiento de las reservas y en año no electoral. Agregué que era más valiente ahora que más adelante”, expresó el exministro.

Y añadió: "Obviamente no tengo idea de la secuencia y contenidos de la negociación con el FMI, me conocés, no llamo a funcionarios locales ni internacionales para no incomodar. Emito opiniones a partir de la lectura de las acciones (por ejemplo, la baja del crawl en febrero) y las palabras públicas, sabiendo que, en tu lugar, uno hace la mitad de lo quiere y quiere la mitad de lo que dice".

La respuesta de Caputo no se hizo esperar, quien afirmó: "Solo nosotros sabemos el tiempo y esfuerzo que le dedicamos para cerrarlo antes. Y si le hubiéramos pedido 5 mil o 7 mil millones al FMI, tal vez lo hubiéramos logrado. Pero tardamos más, porque queríamos salir sin estrés para la gente (como siempre habíamos prometido), y para eso necesitábamos hacerlo con un nivel de reservas óptimo". Además, subrayó que la demora, "a la vista de los resultados de esta semana, aunque preliminares, valió la pena".

En ese contexto, el presidente se metió en el intercambio y tildó de "tremendo mentiroso" a Lacunza. "Además ¿qué autoridad moral puede tener el que defaulteó la deuda en pesos y reinstauró el CEPO? Hay que ser muy cara dura para ponerse en profesor y opinar después de tal accionar", expresó.

