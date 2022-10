Milman se defendió y CFK pide los celulares de sus asesoras

El Diputado Nacional Gerardo Milman se presentó ante la justicia para desmentir los dichos de un testigo que manifestó haberlo escuchado dos días antes del atentado a Cristina Fernandez de Kirchner decir “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”, dos días antes del intento de homicidio.

Milman dejó un escrito al juzgado de Maria Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, donde aseguró jamás haber hecho “una afirmación como la que el ´Testigo´ ha pretendido imponer como salida de mi boca, quien sabe con que inconfesados fines políticos”.

En ese sentido, el legislador dijo haberse enterado por los medios de comunicación del legajo del expediente que estaba bajo reserva donde se da cuenta del testimonio de un asesor del diputado del diputado nacional del Frente de Todos Marcos Cleri, quien declaró haber presenciado el momento cuando Milman se dirigió a dos de sus colaboradoras diciéndoles tener conocimiento del atentado a la vicepresidenta dos días antes que ocurriera.

Precisamente, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, las dos asesoras de Milman, atestiguaron esta misma semana ante la jueza Capuchetti. En principio dijeron no haber estado o no recordar el encuentro en “Casablanca”, un restaurante que está al frente del anexo del congreso en la esquina de Rivadavia y Riobamba.Seguidamente se les proyectaron los videos de las cámaras de seguridad de la zona y debieron confirmar el encuentro al mismo tiempo que negaron que Milman se haya referido al atentado. Según detallaron fuentes del expediente a PERFIL, el testigo no estaba en la mesa contingua a Milman y al momento de escuchar al diputado, lo tenía de espaldas, ya que veía de frente a las mujeres.

Milman, quien afirmó haber estado en la costa por cuestiones de campaña, aseguró que todo se trata de una “operación berreta” y denunció penalmente al llamado “testigo clave” por falso testimonio. Lo hizo en la misma presentación que consiguió vía digital donde negó las acusaciones y desmintió los dichos. Dicha acusación fue enviada a sorteo por la magistrada Capuchetti y recayó en el juzgado número 11 que subroga a Julian Ercolini.

Por su parte, la querella que representa a Cristina Fernandez de Kirchner le requirió a la jueza ahondar en la llamada “pista Casablanca” y le reprochó haber rechazado el secuestro de los teléfonos celulares de Gómez Mónaco y de Bohdziewicz.

“Es inaudito tener que explicar por qué es importante contar con la única prueba que podría haber corroborado un testimonio de extrema gravedad sobre un atentado que podría haber cambiado la historia de nuestro país”, sostuvieron los abogados Marcos Aldazabal y Jose Manuel Ubeira en el recurso de reposición con apelación presentado este viernes en los Tribunales de Comodoro Py.

Los letrados sostuvieron que se perdió una oportunidad clave al no secuestrarse los dispositivos al momento que las asesoras de Milman declararon en sede judicial y dijeron que pese a eso “tal vez, aún no sea tarde”.

“Si nuestras expectativas están depositadas en que dos testigos con declaraciones contradictorias delaten a su jefe, la investigación no llegará muy lejos”, dijo. “Es hora de buscar la verdad”, agregaron Aldazabal y Ubeira quienes consideraron que “la medida era indudablemente necesaria, pero sigue siendo esencial” para la causa.

La querella quiere que se investigue, sobre todo, el rol de Gómez Monaco. La Miss Argentina de 2012 fue directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri. Esta escuela en donde se forman los espías maneja información sensible y es un área clave por el contacto con los agentes, pero también cuenta con fondos reservados. Entre 2016 y 2019 manejó más de $ 120 millones y la encargada de administrarlos fue la hermana de Gómez Mónaco, Daniela.

R.P.

Parrilli apuntó a los nexos políticos

Oscar Parrilli, el senador nacional del Frente de Todos, reclamó que la Justicia indague la conexión entre el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y grupos implicados en el atentado a Cristina Kirchner, como Revolución Federal.

Para el neuquino, existen hechos que “demuestran la relación política de Milman con estos grupos” y dijo, en diálogo con FM La Patriada, que el integrante de la Cámara baja “tiene todas las fichas puestas para que lo investiguen”.

“Si no fuera por la acción de los abogados de la querella muchas de las cosas que están apareciendo no se hubieran conocido, sobre todo las conexiones y relaciones políticas que hay entre los autores materiales, el grupo Revolución Federal y algunos personajes ligados a sectores políticos”, sumó el legislador oficialista.

Hay más: también remarcó que el 16 de septiembre pasado Milman admitió haber participado de la movilización organizada por Revolución Federal para reflejar el vínculo entre las organizaciones y el diputado. Y dijo que “Milman fue secretario de Seguridad de Patricia Bullrich, quien le quitó la custodia a Cristina Kirchner”.

Rossi quiere que el diputado sea citado

Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, fue otras de las voces del oficialismo que reclamó que la Justicia coloque su mirada entre el vínculo entre Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio, y grupos radicalizados en el marco de la investigación sobre el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Todas las puntas de investigación que se abran merecen profundizarlas y Milman deberá dar las explicaciones correspondientes”, mencionó el funcionario en declaraciones formuladas a FutuRöck y en línea con lo dicho por Oscar Parrilli, senador nacional de la coalición oficialista.

“Milman tiene un antecedente y es que presenta un proyecto donde hace referencia a la posibilidad de un autoatentado” y ahora “un testigo dice que escuchó que Milman sabía sobre el intento de atentado a Cristina” con lo cual “me parece que si ese testigo, además, se presenta en la Justicia, no es un hecho menor”, consideró Agustín Rossi en sus apreciaciones.

Para el titular de la AFI, el testimonio, tiene “la suficiente seriedad para que se lleven adelante las actuaciones correspondientes”.