Con la mira en la post pandemia, radicales piensan en una agencia para coordinar el AMBA

La crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de coronavirus desató múltiples falencias políticas y operativas a nivel global pero también desnudó las dificultades para coordinar el trabajo entre los distintos niveles gubernamentales que interactúan en situaciones de emergencia.

Tal es el caso del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que abarca la zona común integrada por la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios del conurbano bonaerense.

En medio de esta situación, los diputados del radicalismo Fabio Quetglas (Buenos Aires) y Facundo Suárez Lastra (CABA) presentaron un proyecto de ley que venían trabajando desde antes de la pandemia para articular en el mediano y largo plazo las tareas de los gobiernos porteño, bonaerense y nacional.

La llegada de la pandemia de coronavirus al país aceleró los tiempos de la iniciativa pero, según aclaran, se trata de una herramienta para comenzar a pensar el trabajo en conjunto una vez que haya pasado el tramo más complicado de los contagios.

La iniciativa apunta a la creación de la Agencia para la Región Metropolitana de Buenos Aires, con incumbencia sobre "el ambiente, salud, residuos, agua potable y saneamiento, transporte y movilidad, cuencas, planificación y desarrollo regional, infraestructura, usos del suelo, competitividad territorial, políticas de desarrollo humano e inclusión social, seguridad y manejo del riesgo, o cualquier otra cuestión que revista de importancia para el desarrollo del área".

"A escala global, el tema metropolitano no está resuelto, ya lo habían visto los romanos, que era muy difícil que convivan los dos poderes sobre un mismo territorio", explicó a PERFIL Quetglas quien graficó: "Todos quieren tener una estación terminal de transporte pero nadie quiere una planta de tratamiento cloacal".

El tema cobra gran trascendencia en medio de la disputa entre la administración porteña a cargo de Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre las medidas más adecuadas para combatir el coronavirus y la posibilidad de flexibilizar o no la cuarentena, después de más de 90 días de confinamiento, bajo la mirada del Gobierno nacional de Alberto Fernández.

Según Quetglas, "existe una ciudad más incluida y una más excluida, con una enorme dependencia de nuestro servicio de transporte para llegar a los lugares de trabajo, cuando en promedio el trabajador se encuentra a unos 10 kilómetros de su oficina, comercio o fábrica". Precisamente, la cuestión del transporte en medio de la pandemia es uno de los puntos que complican la salida de la cuarentena.

"Si yo le pregunto a alguien de quién es el problema, el intendente me va a decir 'mío no es', el gobernador me va a decir lo mismo, entonces ¿de quién es?", señaló el diputado, que insistió en que una de las soluciones puede ser "la creación de un área de coordinación con las tres instancias" que "apunta a cambiar la cultura: el tema no es que no se inaugura, no es que Argentina invierte poco, el problema es que no se invierte bien".

La iniciativa contempla además que "la metrópolis va a seguir existiendo", entonces el desafío tiene que ver con tratar de predecir su funcionamiento en caso de una crisis como la que se está atravesando ahora. "Si en 10 años podemos bajar el promedio de distancia de la sede de trabajo de 10 a 7 kilómetros, le podemos decir a la gente que vaya caminando si hay un problema", sostuvo.