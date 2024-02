Movimientos sociales preparan una medida en conjunto

A los movimientos sociales dialoguistas, aquellos que formaron parte del gobierno anterior, y los duros, nucleados en Unidad Piquetera, nos los une el amor sino el espanto ante la gestión de Javier Milei, y empezaron a acelerar conversaciones para explorar puntos de acuerdo y futuras acciones. Sobre todo, ante la denuncia de escasez en comedores y la nula respuesta de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Los acampes sobre la avenida 9 de Julio aparecen como una posibilidad concreta si no existe un cambio de actitud por parte de la funcionaria.

Desde la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Somos Barrios de Pie, cuyo máximo referente es Daniel Menéndez (exfuncionario de la gestión Alberto Fernández), el Movimiento Evita (a cargo del Plan Potenciar Trabajo en la era del Frente de Todos), hasta el MST Teresa Vive y el FOL (dos organizaciones que forman parte de UP, el conglomerado piquetero más combativo), denuncian falta de entrega de alimentos en comedores. Y responsabilizan directamente a la ministra, que se niega a entablar diálogo con las organizaciones sociales y trata a los referentes de los colectivos de “gerentes de la pobreza”.

La situación generó una serie de conversaciones, con la agenda alimentaria en primer plano, entre los máximos exponentes de las agrupaciones para ver qué se puede hacer. En principio, la idea es realizar una actividad en conjunto el próximo 15 de febrero, fecha en la que se reunirá el Consejo del Salario Mínimo en la Secretaría de Trabajo. Será una primera demostración de fuerza que dará paso a un plan de lucha “contundente”, como remarcan desde el FOL.

“La no respuesta del Gobierno respecto de la crisis alimentaria está sembrando un plan de lucha contundente, que pronto tendrá a todas las organizaciones sociales confluyendo en una misma fecha y acción. Los diálogos se vienen dando en ese sentido, si bien aún no está la fecha, todos sabemos que la situación no da para más y se requieren medidas contundentes”, anticipa Damaris Rolón, la máxima exponente de la agrupación, en diálogo con PERFIL.

También remarca que se deben producir pisos de entendimiento de cara al futuro, con acciones que tengan alcance nacional, que no se queden en protestas solamente en la Ciudad de Buenos Aires sino que se repliquen en las principales ciudades de cada provincia.

En la UTEP subrayan que el diálogo es fluido, que hay articulación con todos los sectores, y destacan que la denominada “fila del hambre”, una hilera de personas que se conformó en la puerta del Ministerio de Capital Humano para reclamarle alimentos a Pettovello en los últimos días, dejó un saldo positivo: “Despues de eso, salieron comunicados, en solidaridad de la situación, de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, la CGTA y la CTA. Estamos en esa dirección, con mucho trabajo articulado”, sostuvo Alejandro Gramajo, el hombre que representa a los trabajadores de la economía informal.

Bajo este marco, nadie se anima a descartar los acampes en la avenida 9 de Julio como se sucedieron en la gestión de Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz, los últimos ministros de Desarrollo Social. “Si se agudiza la situación y Sandra Pettovello sigue respondiendo por redes sociales en vez de atender la situación, es algo que no podemos descartar”, expresó Rolón. Mientras que Mónica Sulle, del MST, indicó que “todas las organizaciones vemos la necesidad de hacer algo en conjunto porque el ataque de la ministra será feroz”.