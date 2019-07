Murió De la Rúa | "Espero que la historia haga justicia con él"

Miles de personas se acercaron al Congreso de la Nación para despedir los restos del ex presidente Fernando De la Rúa que murió este martes 9 de julio a los 81 años por una afección cardíaca que lo tenía a maltraer desde enero y se agravó en las últimas horas. Varios dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que fueron funcionarios durante su Gobierno pasaron a darle el último adiós.

Uno de los tantos políticos que pasaron por el Palacio Legislativo fue el abogado y ex ministro de Justicia de De la Rúa, Ricardo Gil Lavedra, que hizo referencia a la convertibilidad que derivó en el desastre del 2001 y pidió "que la historia haga justicia con él".

"Espero que ocupe el lugar que se merece para un hombre que siempre ha luchado por las instituciones. Que la historia haga justicia con él", señaló en diálogo con PERFIL a las afueras del Congreso, donde se llevó a cabo el velorio.

Dirigentes radicales despiden a De la Rúa: "Lo de 2001 no fue su responsabilidad"

Sobre las causas de la salida de De la Rúa de la Casa Rosada, señaló: "Le tocó un momento muy difícil, esa trampa mortal que fue la convertibilidad. Él trató denodadamente de poder reactivar el país y la económica. Desafortunadamente no tuvo la cooperación necesaria".

También habló de la promesa de campaña de continuar con la convertibilidad. "Quiso cumplir su palabra, la convertibilidad tenía esa paradoja de ser muy buena políticamente, pero insostenible económicamente. Pero De la Rúa mantuvo su palabra y quizás prefirió resignar el poder a antes de faltar a ella", recordó.

Por otro lado, el actual Auditor General de la Nación, Jesús Rodríguez, que fue vicepresidente del bloque de diputados de la Alianza durante el gobierno de De la Rúa, también destacó a PERFIL la figura del expresidente.

"Acompañar a su familia, estar con sus amigos y darle un abrazo a una persona de bien, que como todos tiene esfuerzos que lleva adelante, logros que consigue, y también frustraciones. Básicamente una persona de bien y profundamente democrático", remarcó.

Asimismo, finalizó: "Cada uno tiene su propio recuerdo, personal, individual, político, histórico. Pero nadie podrá decir que no era una persona de bien ni que no era democrático. No formaba parte de su círculo íntimo, pero eso no quitaba el respeto personal y político que tenía por su figura".

Trasladan los restos de De la Rúa a una casa velatoria en Nuñez

El exmandatario radical falleció este martes 9 de julio a los 81 años luego de una larga batalla contra una afección cardíaca que se agravó en las últimas horas.

El cordobés se encontraba internado en la Clínica Fleming desde el 28 de enero y luego fue trasladado al instituto Fleni de Escobar. En la noche del lunes se había informado que se encontraba "en muy grave estado por una descompensación cardíaca y renal".

A las 20, los restos de De la Rúa serán trasladados a la sala de velatorios O'Higgins, en el barrio de Núñez, donde quedará en guarda hasta mañana, y desde allí a las 11 saldrá el cortejo al Parque Memorial, en Pilar, para su inhumación.

Con la colaboración de Máximo Kank desde el Congreso de la Nación.

ED/MC