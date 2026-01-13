La abogada y periodista Natalia Volosin protagonizó un tenso cruce en redes sociales con Fernando Iglesias, exdiputado y ahora Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, luego de cuestionar su reciente designación y llamarlo "profesor de vóley" a modo de chicana.

"Desconocida. A la briyyyante abogada de Yale, Natalia Volosin, no la conocen ni en su casa ni en su despacho. ¿Me pasás tu domicilio real, Nati, así aclaramos lo de mi corrupción? O ya pasaron a la clandestinidad? Si no, vamos directamente a Tribunales", expresó el exlegislador de Juntos por el Cambio vía X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El nuevo embajador en Bélgica, quien fue designado durante los primeros días de enero, calificó de "desconocida" a la abogada luego de no encontrar su domicilio al intentar enviarle una carta documento en respuesta a los diferentes ataques que la letrada lanzó en sus redes sociales.

"Al profesor de vóley y embajador en Bruselas que cobra 15-20 lucas verdes por mes con mis impuestos, le sobra el tiempo para perseguirme por mis opiniones y por investigar la corrupción", respondió la periodista ante el comentario de Iglesias.

Ante el comentario de Volosin acusándolo de persecución, el exlegislador citó su mensaje y respondió: "No estoy en Bruselas. No me sobra el tiempo. No voy a cobrar eso. Y no te persigo: te invito a que te retractes".

"Dijiste que recibía sobres de la SIDE de Caputo, que usurpaba títulos y que había cometido violencia de género. Confirmás o te retractás, y te disculpás como corresponde? Get a lawyer, Nati", completó el funcionario del gobierno libertario en su respuesta a la periodista, invitándola a buscar un abogado por eventuales acciones legales.

Ante el pedido de Iglesias para que se retracte, la letrada cerró: "1) Mostranos tu título de grado universitario. 2) Mostranos tu recibo de sueldo que cobrás con mis impuestos. 3) Ya te dije que no te acusé de ningún delito. 4) Sí te califico de inmoral, fascista, violento y cagón. 5) Mi abogado es el Dr. Andrés Gil Domínguez y ya te contestó".

Javier Milei nombró a Fernando Iglesias como embajador argentino en Bélgica

El cruce entre Iglesias y Volosin comenzó en redes sociales luego de que su designación desatara una polémica y ella publicara un mensaje cuestionándolo: "El profe de vóley designado en comisión como embajador en Bélgica. Sin acuerdo del Senado aprovechando el receso legislativo. O sea, sin idoneidad, por la ventana y en desmedro de diplomáticos de carrera. No estudien, niños. Es una trampa".

"Entre mis cinco títulos terciarios soy magíster en Relaciones Internacionales con especialización en Europa y Latinoamérica de la Universidad de Bologna. ¿Seguís diciendo que carezco de ese título y de cualquier otro título universitario? ¿Me acusás de usurpación de títulos, por lo tanto? Agradecería tu aclaración, así incluyo tus dichos en la causa", retrucó él, dándole paso al cruce en redes sociales.

AS./fl