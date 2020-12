Nicolás Kreplak defendió la "buena performance" de la vacuna rusa contra la "desinformación"

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió este domingo a la llegada al país de la vacuna Sputnik 5 para esta semana, luego de haber hecho un adelanto hace un par de días. En declaraciones al canal C5N manifestó que "las vacunas están llegando esta semana, entre miércoles y jueves, llegan y hay que hacer la comisión de recepción, que evalúa el ministerio de nación junto con ANMAT".

"Ya están presentados para aprobación los papeles así que hay que ver si confluyen en el mismo tiempo entre la aprobación de los papeles por parte de la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación y la comisión de recepción. Entre los últimos días de este mes y los primeros del próximo empezaremos con la primera parte de la vacunación", sostuvo.

Sobre el impacto de la nueva variante de coronavirus que se detectó en Inglaterra e Italia, dijo "Lo que genera es cuidado, preocupación, como todo en esta pandemia porque es imposible exagerar lo que pasa con esta pandemia entonces siempre hay que tener mucho cuidado".

"Estamos trabajando, se tomaron medidas del cierre de los vuelos por parte de Inglaterra y el resto lo que vamos a hacer es vigilancia de todos los casos y la verdad que seguir pensando que hay que tomar medidas de cuidado especiales con los viajeros en esta temporada porque bueno, mientras se aplican las vacunas hay que tratar que no se introduzcan nuevas variables que nos puedan alterar un poco el funcionamiento que tenemos, que ya es bastante delicado".

Esta nueva variante del virus SARS-CoV-2, que causa el covid-19, parece estar propagándose más rápidamente que la versión original, pero se cree que no es más mortal. Los Países Bajos, Bélgica, Italia, Austria, Irlanda, Austria, Alemania, Francia y Bulgaria ya anunciaron la suspensión de vuelos provenientes de Reino Unido por causa de esta nueva cepa, y se reporta que España está considerando medidas similares.

Kreplak dedicó un tramo de la entrevista a quejarse por lo que interpreta es una campaña de desaliento, "Mucha gente está hace mucho tiempo esperando y cuando está por llegar la vacuna, salen a hacer campañas de desinformación, que confunden". "Nos preocupa", subrayó. "La vacuna rusa junto con otras vacunas, pero especialmente la rusa que está llegando ahora tiene muy buena performance de eficacia y seguridad'.

El funcionario bonaerense anunció que se va a lanzar una web y una aplicación móvil desde la que se van a poder hacer consultas sobre la vacuna.

En una oportunidad anterior el viceministro había dicho que le había llamado la atención la interpretación que tuvo lo de la efectividad no comprobada que tendría la vacuna sobre ciudadanos a partir de los 60 años. Que él "ya lo sabía", declaró y que la provincia de Buenos Aires tiene "una herramienta que se llama Infopan y publicamos habitualmente reportes. Además lo dije clarísimo, en Rusia está evaluada hasta menores de 60 y cuando se apruebe a mayores se aplicará. Hicimos una herramienta para tener registro, esto estaba reflejado".

"Lo que queremos es mucha información", recalcó. "Vamos a lanzar una página web y una APP en provincia de Buenos Aires donde cada uno va a poder hacer consultas". "A medida que nos vayamos vacunando, veamos que funciona bien, creo que el resto nos irá acompañando. Me imagino que todo el pueblo está esperando poder pasar de esto a una situación distinta, mucho mejor", se explayó el viceministro bonaerense.

Además de aclarar que en la provincia de Buenos Aires no se va a pedir consentimiento informado, puso en el centro del tema a los trabajadores de la salud "lo que necesitamos primero es poder evaluar porque vamos a vacunar a no todos los trabajadores de la salud juntos si no los que tienen más riesgo". "Estamos preparándonos en PBA para poder vacunar entre 2-3 millones por mes, geriátricos por un lado, la población en general centralizados en escuela y vía el IOMA a los trabajadores esenciales", sostuvo.

"Estamos preparando un monumental operativo de vacunación. Tenemos que vacunar entre 2 millones por mes, enero, febrero y marzo para llegar a abril con esta población esencial ya vacunada", finalizó en la entrevista.

