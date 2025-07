Durante el acto inaugural de la 137ª Exposición Rural de Palermo, el director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, protagonizó un momento incómodo al cometer un blooper en medio de su discurso frente al presidente Javier Milei. El furcio ocurrió cuando intentaba enfatizar en una de las principales demandas del sector agropecuario: la eliminación total de las retenciones.

Pino se trabó al enunciar una frase clave y terminó invirtiendo su sentido, lo que generó murmullos entre los presentes y obligó al dirigente a corregirse sobre la marcha. El incidente ocurrió justo cuando recordaba el compromiso asumido por el Gobierno en 2024, cuando Milei había prometido avanzar hacia "retenciones cero".

"El camino está marcado entonces, no dudamos, no queremos dudar de que el gobierno cumplirá con el objetivo de retenciones cero más tarde que temprano", dijo inicialmente Pino, lo que provocó una reacción inmediata en el auditorio. Tras una breve pausa, intentó corregir: "No, al revés, más temprano que tarde. Se me cambió. Sí. No sé". Si bien Milei no reaccionó ni con palabras ni gestos al desliz, el episodio no pasó desapercibido, sobre todo en un acto cargado de reclamos sectoriales.

Más allá del blooper, el discurso de Pino tuvo un fuerte contenido político y se enfocó en una batería de exigencias al Gobierno. Momentos antes de que Milei anunciara la baja de retenciones, el dirigente ruralista reclamó la continuidad de la quita de impuestos, apuntó contra provincias y municipios por el cobro de tasas y cuestionó duramente el uso histórico de los fondos recaudados a través de las alícuotas.

"Desde el año 2002 hasta hoy, las retenciones al campo han aportado más de 200.000 millones de dólares a las arcas del Estado. ¿Dónde está hoy ese dinero? ¿Qué hicieron con él los Gobiernos? ¿Qué mejora en la situación del campo, o en la situación del país, se ha logrado con el dinero de las retenciones? Ninguna", disparó Pino.

A lo largo de su discurso, calificó las retenciones como "un impuesto injusto, con alícuotas obscenas" y las describió como "discriminatorias con respecto a otros sectores", asegurando que "desalientan la actividad agropecuaria". "Las retenciones son desastrosas, peores que la peste, un castigo inútil", agregó ante el aplauso de parte del público.

Nicolás Pino le exigió al Gobierno cumplir con la promesa de "retenciones cero".

También valoró algunas medidas adoptadas por el Gobierno durante el último año, como la eliminación de retenciones en economías regionales, lechería, porcinos y algunas categorías de carne. "Es verdad que en este último año han sucedido algunas cosas positivas", admitió, aunque insistió con el pedido de avanzar con el resto de los compromisos asumidos.

"El año pasado establecimos con el Presidente que no iba a haber más retenciones", recordó. Fue en ese contexto en el que cometió el blooper: "Espero que el Gobierno cumpla: más tarde que temprano. No, perdón. Al revés. Más temprano que tarde". Luego añadió: "Queremos seguir manteniendo un diálogo productivo con el Gobierno".

Además, defendió el rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y cuestionó los planes del oficialismo para cerrar el organismo. "El INTA debe seguir existiendo", sostuvo, y planteó que debería enfocarse en investigación, desarrollo y nuevas tecnologías. "Debe seguir trabajando en biotecnología y adaptarse a la inteligencia artificial y la robótica", añadió.

Nicolás Pino celebró la condena a Cristina Kirchner

Durante su intervención, Pino también se refirió a la resolución de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad, que confirmó la condena a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El presidente de la SRA respaldó enfáticamente la decisión y enfatizó en la importancia de la independencia del Poder Judicial.

"Apoyamos la actuación independiente de la Justicia, manifestada recientemente en el cumplimiento efectivo de la condena de una expresidente de la Nación", afirmó Pino. Al oír estas palabras, Milei, que se encontraba detrás del dirigente, respondió con un enfático aplauso.

El titular de la SRA también aprovechó para criticar a quienes "buscan eternizarse" en los cargos públicos, una referencia que pareció apuntar de manera implícita a la dirigencia política que, según él, "vive de espaldas al esfuerzo productivo del interior del país".

