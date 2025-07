El efecto disruptivo de las retenciones: “Más de USD 200.000 millones se fugaron del interior productivo”

Facundo Manzoni, intendente de Viamonte y productor agropecuario, habló con Canal E y volvió a alzar la voz contra las retenciones. En un mensaje directo al presidente Javier Milei, pidió eliminar lo que definió como “una política totalmente ineficaz” que lleva más de dos décadas castigando al interior productivo.

“Yo tenía 8 años cuando reimplementaron las retenciones, hoy con 32 años seguimos reclamando lo mismo”, sostuvo Facundo Manzoni. “No tenemos que bajar los brazos, sin importar quién gobierne, desde Duhalde hasta la fecha, todos se han enamorado en cierta forma de este impuesto injusto y arbitrario”, añadió.

Cómo impactaron las retenciones en las economías regionales

Luego, criticó los efectos que tuvieron las retenciones sobre las economías regionales: “En estos 23 años no es que hemos aumentado la producción, no es que han aumentado la cantidad de productores, al contrario, ha disminuido todo”. Y remarcó: “Más de 200.000 millones de dólares se fugaron del interior productivo por esta medida”.

Según explicó Manzoni, el sistema promueve la concentración: “Estas políticas lo que fomentan son a los grandes productores, a los pools de siembra que tarde o temprano termina acabando con el pequeño o mediano productor”.

El federalismo de Argentina en peligro

También advirtió que estas políticas están provocando un vaciamiento del interior: “Lo que eso fomenta es que los hijos de esos productores se vayan del pueblo, habiten las grandes urbes y de esta forma estamos poniendo en jaque y en peligro el federalismo de nuestra Argentina”.

De cara al posible discurso de Javier Milei, el entrevistado se mostró esperanzado: “Yo soy un soñador por naturaleza, no me resigno, ojalá que tomen la medida que todos esperamos”. Sobre la misma línea, reclamó: “Necesitamos un poquito de previsibilidad, no podemos esperar lo mismo que el Gobierno, que mañana se levantan o suben las retenciones, pasado nos bajan unos puntitos, eso se tiene que acabar”.

A su vez, comentó que el campo necesita reglas claras: “El sector lo único que necesita para producir y a gran escala como sabe es previsibilidad”.