El dibujante Nik se refirió a la explicación que dio el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, tras los polémicos tuits donde señaló el colegio de sus hijas. “Después de hablar en una radio me mandó un mensaje agresivo a mi celular personal”, contó el dibujante está mañana en CNN Radio.

“El jefe de prensa de Fernández me llamó en un tono jocoso”, detalló en diálogo con María Laura Santillán. “Fernández tiene que salir a explicar de dónde saca los datos sensibles sobre mis hijas”, reclamó y señaló que “esto es violencia psicológica”.

Asimismo, comentó que sus hijas “lloraban y no querían ir al colegio”. Y remarcó que “el día de ayer fue de mucha angustia, pasamos un día horrible. Desde que leí el tuit a mí se me heló la sangre”. “Me dio más miedo las declaraciones nuevas de Fernández diciendo que yo los agravio”, agregó.

Además, Nik desmintió está mañana: “El colegio ORT no recibe ninguna clase de subsidios”. “Cada vez que lo leo lo siento cada vez más como una amenaza”, dijo sobre las declaraciones en redes sociales del ministro de Seguridad.

La polémica estalló ayer cuando Aníbal Fernández contestó un tuit del humorista en el que criticaba la decisión del Gobierno bonaerense de subsidiar viajes de egresados en la Provincia. El ministro salió al cruce y sostuvo: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?”.

Tras la polémica que generaron estas declaraciones, Fernández comentó que le pidió disculpas de forma privada. “Para mí los hijos, la casa y las mujeres son templos. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas", dijo el ministro esta mañana.