Por los nuevos controles, 300 empresas se bajaron de los ATP

Las nuevas condiciones que impuso el Gobierno para ingresar al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) provocó la baja de 300 empresas que recibieron ayuda en la primera etapa para afrontar el pago de salarios de sus empleados. Esta vez, prefirieron no participar de la segunda fase del plan en el que se impusieron restricciones como no poder actuar en el mercado de capitales, dolarizar activos y fugar divisas.

El último día que tuvieron las compañías para inscribirse en la segunda etapa de los ATP en el marco de la crisis económica por la pandemia del COVID -19 fue el pasado 26 de mayo. Apenas una semana antes, la administración de Alberto Fernández había oficializado los nuevos requisitos para quienes se registraran: no podrán distribuir utilidades, comprar sus propias acciones ni adquirir títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, transferencia en custodia al exterior o posterior liquidación de compras en el extranjero. El Gobierno ya había establecido que estas compañías no podrán realizar esta serie de operaciones durante el ejercicio en curso y los 12 meses siguientes a la fecha en la que se recibió el beneficio, pero este plazo se extendió y se llevó a 24 los meses posteriores al ejercicio en que se recibió la ayuda. Esto provocó la salida de 300 empresas que ya no recibirán la ayuda económica para afrontar los sueldos de sus empleados.

Casi 94% de las empresas auxiliadas en el programa ATP tienen 25 empleados o menos

Con el lanzamiento del programa se inscribieron más de 244 mil empresas y ya se acreditaron 2,3 millones de salarios. Quedan 300 mil sueldos por cobrar que se acreditarán entre mañana viernes 29 de mayo y el próximo lunes. Según la información oficial del plan que coordinan el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la vicejefa, Cecilia Todesca Bocco, de los 2,3 millones de asalariados, 1,7 millones trabajan en empresas de hasta 200 empleados (74% del total). Estas compañías recibieron el 70% del monto total que el Estado invirtió en la ATP.

Una de estas empresas es Viamo, dedicada al calzado. Allí estuvieron hoy Cafiero, Todesca Bocco y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Uno de sus directivos, Pablo Chiodini, contactó al jefe de Gabinete a través de Linkedin diez días atrás. Le contó que gracias a este programa pudieron afrontar la totalidad del cobro de salarios, a pesar de que ya habían acordado con los trabajadores una reducción en el pago. El jefe de Gabinete le respondió y acordaron una visita a la fábrica la PyME que se concretó hoy. Anoche, el jefe de Gabinete invitó a Guzmán, para quien fue la primera recorrida a una empresa que recibe la ayuda del Estado.

“Nos invitaron a recorrer la fábrica y a conocer en persona el impacto del ATP en las PyMEs nacionales. Es muy gratificante comprobar que lo que uno diseña en un escritorio ayuda de forma concreta a la gente” dijo Cafiero. Y destacó que “ellos habían acordado con sus trabajadores que percibirían el 70 por ciento del sueldo, pero al beneficiarse con el ATP todos están cobrando el salario completo”.

Durante la visita a la empresa de calzado, Guzmán resaltó “la solidaridad y el compromiso de la empresa que va a donar parte de su producción a los barrios más vulnerables. Hoy es fundamental pensar en el otro y hacer los máximos esfuerzos para construir un mejor futuro para el país”. Minutos antes, los directivos de Viamo habían dado detalles sobre una entrega de 500 pares de zapatos para mujeres y niñas, para distribuir en diferentes barrios de bajos recursos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

“Nos tratamos de adaptar al cambio y reforzamos la venta online, lo que sumado al ATP que nos brindó el gobierno y los créditos al 24 por ciento, pudimos ir transitando esta crisis para luego poder rearmarnos y estar fuertes para el futuro”, dijo Pablo Chiodini, director de Viamo ante los funcionarios.

RA/MC