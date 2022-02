Juicio contra Cristina Kirchner: un ex funcionario de AFIP dijo que las obras de Lázaro Báez tenían sobreprecio

Un ex funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) declaró en el juicio por los sobreprecios en la obra pública y sostuvo la postura de que se llevaban adelante maniobras desde el Poder Ejecutivo, a cargo entonces de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para favorecer al dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez.

El juicio por los sobreprecios que vincula a Báez con la ex pareja presidencial continúa su curso luego de que tomarán estado público en las últimas semanas las declaraciones de los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner, a pedido de la defensa de la ex Jefa de Estado. Por el banquillo se sucedieron Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Alberto Fernández y esta semana, Sergio Massa. Todos negaron direccionamiento. Este martes, sin embargo, fue el turno de un ex funcionario de la AFIP.

Se trata del ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, quien durante su presentación en Comodoro Py afirmó que hubo "sobreprecios" con Báez durante los gobiernos de CFK y se plegó a las afirmaciones que sostienen los fiscales del caso Sergio Mola y Diego Luciani.

Frente a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, el ex funcionario habló durante nueve horas y mencionó la facturación apócrifa de 500 millones de pesos que podría haberse generado por la tercerización de fondos de Austral a Gotti, proveedor de la empresa patagónica.

Jaime Mecikovsky detalló el circuito de la corrupción

“Ese dinero venía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti, es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo intermedio de los activos”, dijo Mecikovsky. También agregó que "los ingresos de Gotti que vienen de la obra pública y se van a otros destinos, llevan a pensar que hay sobreprecios”.

Respecto a Austral, dijo que las entradas de dinero eran en blanco pero no su salida, ya que se inventaban facturas truchas y se enviaba el dinero a Suiza.

El llamado a Mecikovsky ocurrió en el marco de una denuncia de la AFIP por "hostigamiento fiscal" contra Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. Para la actual plana del organismo, la denuncia contra la Vicepresidenta tenía como base una auditoría adulterada que ni siquiera estaba firmada.

Desde la AFIP se determinó que a través de constituciones de sociedades, fideicomisos que no existían en Uruguay, empresas en Panamá y fondos que se transfirieron en Suiza hubo fondos que Austral cobró de la obra pública.

Qué pasó entre Mecikovsky y la defensa de Lázaro Báez

El letrado de Báez, Juan Villanueva, levantó la temperatura de la declaración del ex funcionario de AFIP cuando dijo que estaba incurriendo en falso testimonio y pidió que se lo retire de la sala de Comodoro Py.

La respuesta llegó desde el fiscal Luciani, quien defendió las aseveraciones de Mecikovsky por tener 42 años de experiencia en la AFIP y le dijo a Villanueva que no interrumpa la declaración con “apelaciones absolutamente inapropiadas”.

Para Mecicovsky, hubo “maniobras de encubrimiento” para no fiscalizar los hoteles de la familia Kirchner ni las empresas de Lázaro Báez. "Hubo maniobras de encubrimiento en Bahía Blanca, Microcentro y en el trato de estas empresas en la regional Río Gallegos. Si cualquier dirección quería fiscalizar a esas empresas tenía que pasar por Rio Gallegos y el estado de avance de esas fiscalizaciones era nulo”, expresó.

GI/FL