Operativo contención en LLA: el bloque sigue al rojo vivo

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados está lejos de tener paz, al contrario: sigue al borde de nuevas rupturas pese a los esfuerzos de algunos de sus referentes por contener a Marcela Pagano, designada al frente de la Comisión de Juicio Político, y bajar las tensiones internas. Con un detalle: no está en los planes de las cabezas de LLA aceptar el interbloque con el MID de Óscar Zago, a quien califican de “caprichoso”.

Según pudo reconstruir PERFIL, Menem y Bornoroni comenzaron a aceitar relaciones con los integrantes del espacio. En particular, con Pagano luego del escándalo que se vio en la conformación de la Comisión de Juicio Político y en la designación de la periodista al frente del órgano. “¿Qué querés” fue la pregunta que escuchó la diputada de boca del riojano y la respuesta fue tajante: “Nada, no hay marcha atrás”. Menem avisó ante la contestación que hay dirigentes en LLA que no la quieren en la cúpula de dicha comisión, que desde su punto de vista tiene que permanecer “dormida”.

La misión del presidente de la Cámara será difícil. No solo por la actitud de Pagano, una dirigente leal a Javier Milei, sino porque además, deberá contar con la anuencia de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal. Dos espacios que hasta el momento, no dieron señales de desconocer lo sucedido el pasado miércoles. Así lo dejó en claro Paula Olivetto, la vicepresidenta primera, en declaraciones radiales el sábado: “El presidente de la Cámara tiene un rol de coordinación, pero las comisiones y el pleno somos soberanos: cuando se junta el número, es el que marca la validez del acto”, expresó ante las especulaciones sobre las autoridades de la comisión.

Hay más en este pelea que día a día suma capítulos. De acuerdo a fuentes libertarias, miembros del equipo parlamentario de la comunicadora recibieron distintas amenazas en las últimas horas. “No te podés quedar trabajando con una traidora”, fue el mensaje que recibió un empleado de parte de un diputado nacional. Lo que prueba que en la fuerza libertaria ser leal al proyecto no es condición de supervivencia. Algo de lo que pueden dar fe Ramiro Marra, Carolina Píparo, Eugenio Casielles y Carlos Kikuchi, entre otras figuras libertarias que se acercaron al jefe de Estado, convivieron con él y terminaron expulsadas de su círculo por distintos motivos.

Por otro lado, los referentes del bloque tomaron la decisión de, por ahora, no aceptar el interbloque con el nuevo espacio de Zago, el MID. Las críticas contra el legislador son moneda corriente, hasta una voz libertaria lo califica de “caprichoso” por no aceptar el recambio de autoridades y confía en el rol de Bornoroni. “Con Óscar la relación no quedó muy bien, sobre todo porque tomó una actitud muy caprichosa. Y Bornoroni tiene mejores tratos y una mejor sintonía con Menem, abre el juego”, detalló.