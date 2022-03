La oposición reprobó al Gobierno por la suba "temporal" de las retenciones a la exportación

Luego de que el Gobierno comunicara la suba "temporal" de las retenciones a la exportación de la harina y aceite de soja, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y otros referentes del arco opositor reaccionaron contra las nuevas medidas. "Es fácil gobernar destruyendo el valor de todos los argentinos", denunciaron.

La titular del PRO y el presidente del bloque en Diputados del mismo partido manifestaron por escrito su repudio en una Carta Abierta: "Desacoplar precios internacionales de los internos: desde que asumió este gobierno ha desacoplado los precios internos de los internacionales a través de los derechos de exportación, diferencial de tipo de cambio y cupos de exportación, sin embargo no pudieron parar la inflación".

La nueva disposición, anunciada por Julián Domínguez, el ministro de Agricultura de la Nación, establece un incremento de 2 puntos para las retenciones al aceite y a la harina de soja, que ascienden de un 31% a un 33%.

"Como dijo el mismo presidente (Alberto) Fernández, un trigo que en el mundo vale más de 400 dólares, $ 35.000, que son 175 dólares, ¡¡¡un tercio de lo que vale en el mundo!!!, pero los insumos para producir trigo, como los fertilizantes cuestan lo que valen en el mercado internacional", remarcaron los dirigentes del PRO.

Ambos referentes repudiaron la dificultad de los productores para conseguir insumos a raíz de la falta de dólares: "El mismo presidente dijo que debe asegurar la provisión de insumos, pero hace meses que cuesta conseguir cubiertas o repuestos para importar".

Tanto Bullrich como Ritondo cuestionaron los índices de inflación al analizar el mismo fenómeno en los países vecinos: "¿Porqué la inflación de nuestros vecinos, productores de alimentos, es de un digito cuando tienen el precio de los granos a los valores internacionales y no a menos de la mitad como en Argentina?".

Con respecto a las medidas del Presidente para declararle la guerra a la inflación, los líderes del PRO se refirieron a la necesidad de plantear una guerra contra el gasto político y los privilegios: "Hace falta que los anuncios del presidente incluyan una guerra al gasto político y a los privilegios. La contribución que el mundo le pide a la Argentina es más producción porque faltará la producción de Ucrania. Por el contrario, el gobierno toma medidas para reducir la producción".

Una disposición inconstitucional

Bullrich y Ritondo coincidieron en que la suba de derechos a la exportación "es inconstitucional" ya que la iniciativa parte de un Decreto, "sin ninguna facultad delegada del Congreso".

En ese sentido, destacaron que las retenciones son tributos y que, "de acuerdo a los artículos 4°, 17 y 52 de la Constitución Nacional, sólo el Congreso de la Nación puede crearlos".

"Que se devuelvan los impuestos de los alimentos a quienes más lo necesitan va a ser más efectivo que bajarle el precio al trigo para que en Puerto Madero se consuman más facturas. Hace falta que las tarjetas sociales le devuelvan a los que lo necesitan todos los impuestos de los alimentos de la canasta familiar", concluyeron Bullrich y Ritondo.

Por su parte, el diputado nacional Mario Raúl Negri, también comunicó su repudio en declaraciones a CNN Radio: "No hace falta buscar información. Los hechos muestran quiénes están en su ejército, hicieron explicita la quebradura política que tenían. Esta vez se sinceró. No creo que concluya, lo cual es una enorme dificultad porque tenemos un presidente débil y una fractura en la política. Si eso se traslada al Parlamento, el gobierno está en un tobogán. Si le sumamos al Presidente, que con esas características, quiere ir a la guerra, imagínense el resultado. Las armas que buscan son las mismas con las que fracasaron, medidas conocidas. Cuando les falta plata se la agarran con el campo. El gobierno no lee la fatiga que hay en la producción y la fatiga social".

En un incisivo tuit, el presidente del Bloque UCR recordó la polémica Resolución 125 que confrontó al kirchnerismo con el campo.

En relación con la votación del acuerdo con el FMI, Negri destacó el rol de la oposición para evitar el default: "Evitar el default no es salvar el gobierno, es salvar a los argentinos".

