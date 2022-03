Carrió defendió su plan y cargó contra el PRO

Finalmente, Juntos por el Cambio logró llevar adelante una estrategia unificada tanto en Diputados como en el Senado después de una trabajosa negociación a nivel interno. Es que los sectores más duros, representados mayormente por el PRO, buscaban dar un mensaje al gobierno nacional a partir de un posible rechazo al entendimiento con el FMI, que si se convertía en la postura mayoritaria, llevaba directamente al default.

Sin embargo, fue Elisa Carrió quien encaró un primer plan conciliador que contemplaba la eliminación del proyecto de los detalles del plan económico del Gobierno para solo dejar en pie la autorización del endeudamiento. La CC presentó una iniciativa propia el 23 de febrero, que fue tomada como base del texto definitivo que avalaron 202 diputados.

“Un partido pequeño se tuvo que hacer cargo del papel paterno. La historia se juega en los momentos de crisis. No hay lugares para los ni-ni”, sostuvo Carrió, ensalzando el lugar que ocupó el socio minoritario de JxC.

“Confiaba en que los líderes emergieran después de una elección. La Coalición Cívica dio un ejemplo. Aunque seamos nosotros solos vamos a honrar esta deuda con el Fondo, sino nos convertimos en parias. No confío en nadie salvo en la Coalición Cívica”, afirmó. La dirigente formuló estos conceptos en el marco de un ciclo académico del Instituto Hannah Arendt, en el que aprovechó para revelar sus sensaciones una vez que el objetivo se cumplió.

“Sentía que teníamos que hacer una estrategia, no hacer un papelón ante el mundo. Tengo que agradecer a los diputados de la Coalición Cívica, y a todo el partido”.

La dirigente también lanzó dardos internos por el voto negativo del representante de Republicanos Unidos: “El “no” de López Murphy es inexplicable. Privó no la convicción sino el inconsciente deseo de no comprometerse”.

“Nosotros tuvimos la capacidad de renunciar. Mi decepción es absoluta”, siguió.

Asimismo, aclaró que “en cuanto a mi rol, quiero destacar una cosa. Es cierto que estuve en contacto, pero yo tuve un deber. No puede haber ostentación del deber cumplido. No quiero tener un solo rédito político de lo que ayudé a construir. No voy a aparecer en la TV, que aparezca la Coalición Cívica. No me corresponde a mi salir a hacer alardes”, añadió.

“Me parece espantosa la utilización demagógica de lo que era un deber histórico. He sido usada, me miran pero no me escuchan. Les importa el proyecto personal”, señaló Carrió.

Ante la pregunta de si Mauricio Macri y el PRO fueron irresponsables y apostaron a “cuanto peor mejor”, respondió: “Rodríguez Larreta y Macri no, otros integrantes de Juntos por el Cambio, sí”.

Sin mencionarla, se refirió así al ala interna que comanda Patricia Bullrich, que no tuvo éxito en la misión, más allá de los cuatro diputados del PRO que se ausentaron al momento de la votación en la Cámara baja, entre ellos, Fernando Iglesias.

Contra las PASO obligatorias

Los diputados del bloque Encuentro Federal presentaron un proyecto de ley para terminar con la obligatoriedad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“El objetivo por el se crearon las PASO se ha desvirtuado y hoy lo que tenemos en los hechos es un sistema electoral de tres vueltas, con una primera instancia que termina siendo una encuesta que nos sale cara a los argentinos y que sólo agrega más incertidumbre política al momento de los recambios presidenciales”, explicó el diputado Emilio Monzó.

Y agregó: “Tenemos que modernizar nuestro sistema electoral para que pueda atender a esta situación de hecho y darle a los votantes la posibilidad de decidir si quieren o no participar en las Primarias, sobre todo cuando muchos espacios no presentan competencia interna”.

El espacio que también integra Margarita Stolbizer presentó otra iniciativa para insistir en la instauración del sistema de boleta única de papel como instrumento de votación.