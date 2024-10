Pablo Moyano: "Lo importante es que hoy no circula ningún tipo de transporte"

Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT y Secretario Adjunto de Camioneros, se pronunció sobre el paro de transporte de este miércoles 30 de octubre y aseguró que "es una jornada muy importante". Fue un tiro por elevación a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que convocó a una protesta para el jueves y permitió que los colectivos circulen hoy. Moyano destacó que del total de gremios que llevaron adelante la medida de fuerza, hay un acatamiento del 100%.

"De los 28 gremios que han llevado adelante la medida, acatamiento del 100%, no hay circulación de aviones, no hay barcos, no hay trenes, no hay subtes, no hay camiones, muy pocos taxis, algunos colectivos, creo que es una jornada muy importante", señaló en diálogo con El Destape Radio por el programa Habrá Consecuencias.

El Gobierno insiste en que la UTA desista del paro de colectivos: "Den libertad de ir a trabajar"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Lo importante es que hoy no circula ningún tipo de transporte y ojalá que se tome nota. Hoy en la conferencia de prensa se va a hacer un análisis y se va a ratificar el plan de lucha que comenzó con el sector de transporte", remarcó el dirigente sindical.

A su vez, expresó: "Van a haber movilizaciones en distintos puntos del país, es un mensaje para el Gobierno y para los empresarios de que hay un sector importante de la sociedad dispuesto a seguir confrontando contra este modelo económico que tanto daño le está haciendo a los jubilados, a los laburantes y a distintos sectores de la sociedad".

Ante la consulta sobre lo que sucedería si el Gobierno de Javier Milei hace caso omiso a la medida de fuerza, Moyano advirtió: "Se va a ratificar la continuación de algunas medidas que ya se están hablando para noviembre. Esto no va a quedar en un paro de hoy porque los tipos siguen sacando medidas contra la gente".

Sobre la falta de apoyo a la medida de parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) añadió: "No soy nadie para juzgar, que los juzguen los afiliados y los trabajadores, no creo que los compañeros vivan en un mundo distinto a lo que viven otros trabajadores, con la inseguridad que tienen, los horarios que tienen, pero los juzgará la historia a sus dirigentes por no haber adherido a este paro de transporte".

"Siempre está el gobierno, más de derecha, que presiona por un lado y el otro. Lo importante es la unidad que se está dando del 99% del gremios del transporte, eso demuestra que la economía del país 90% o 95% se transporte por las distintas modernidades del transporte. A partir de hoy nos van a tener que respetar", destacó.

En este contexto, sobre los sectores de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) que buscan seguir dialogando con el gobierno libertario, agregó: "Hay parte de la CGT que cree que hay que seguir dialogando y parte de la CGT que cree que hay que seguir confrontando. Próximamente habrá reunión del consejo y se tomarán las medidas".

Piqueteros se suman al paro de transporte con 500 cortes y ollas populares en todo el país

"Yo no participé en ninguna reunión ni voy a participar con estos tipos, del gobierno. Qué me voy a hacer el papel de bolud* sacándome una foto. Después se discutirá en el Consejo de la CGT", insistió.

El dirigente sindical aprovechó la entrevista también para apuntar contra la interna del peronismo y disparó: "Del peronismo nadie llamó, nadie adhirió, nadie sacó un comunicado, así que ya sabemos. Algunos dirigentes están más preocupados por una interna pedorra que la gente no le encuentra sentido, viven otra realidad, la gente está en otra, por eso hoy la gran cantidad de laburantes que decidieron llevar adelante esta medida de fuerza".

"El peronismo está más preocupado por si Quintela tiene tres avales más, dejen de joder, la realidad pasa por otro lado. Hoy el paro es en paz y contundente, mañana hablamos de la interna del PJ que no le interesa a nadie", concluyó.

AS/ff