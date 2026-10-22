Landau, tras la reunión con Quirno en la Cancillería: “No hay otro país con el que estemos más alineados en el mundo"

“No hay otro país con el que estemos más alineados en el mundo”. Con esa frase, Christopher Landau, subsecretario de Estado y segundo en la jerarquía del Departamento de Estado después de Marco Rubio, resumió este jueves el momento de la relación entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Javier Milei. Lo dijo en la conferencia de prensa conjunta que dio en el Palacio San Martín junto al canciller Pablo Quirno y a Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, tras una reunión que empezó a las 14. Es la visita de mayor rango que envía Washington desde que Trump volvió a la Casa Blanca.

Quirno puso la seguridad en el centro de su mensaje y la enmarcó en el Escudo de las Américas, la iniciativa hemisférica que impulsa Estados Unidos. “Trabajamos con Estados Unidos: sumamos capacidades para cerrar el paso de las organizaciones del crimen y el narcotráfico”, afirmó. Y agregó: “La amenaza que enfrenta un país compromete la seguridad de todos”. En línea con el discurso que el Gobierno sostiene en foros internacionales, el canciller remarcó que “la Argentina llama al terrorismo por su nombre”.

El anuncio vino acompañado de cifras. Según detalló Quirno, el gobierno norteamericano aprobó 13 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, de los cuales 7 millones tendrán como destino la Argentina. Además, el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques firmó un pacto para la protección de la infancia, orientado a fortalecer la persecución de la trata de menores, por 10 millones de dólares. A eso se suman 15 millones para poner en marcha un centro de operaciones de ciberseguridad que permitirá “monitorear y proteger nuestras redes” y que incluye una evaluación de la red troncal de Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones.

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El canciller vinculó la agenda de seguridad con la económica. “La seguridad tiene una dimensión económica”, sostuvo, y presentó la visita como continuidad del trabajo con Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, con quien la Argentina firmó el acuerdo de comercio e inversión recíprocos. También mencionó el memorándum sobre minerales críticos, uno de los ejes del interés de Washington en la región, y aseguró que “la cooperación con Estados Unidos abre nuevas oportunidades de empleo e inversión”.

En ese punto, Quirno introdujo una referencia que no pasó inadvertida: “Nuestra integración requiere rutas seguras. Por eso, preservar la paz y la estabilidad en el Atlántico Sur es una prioridad estratégica en nuestra agenda, para proteger esos flujos de interferencias o interrupciones”. La mención llega en un contexto sensible, después de que la Casa Blanca sugiriera disolver el Comité de Descolonización de la ONU (C-24), el ámbito donde la Argentina sostiene cada año su reclamo de soberanía sobre Malvinas. El canciller evitó nombrar las islas y eligió el lenguaje de la seguridad de las rutas comerciales, más cercano a las prioridades de Washington. “Somos un pilar fundamental para la prosperidad de las Américas”, completó.

Entre los anuncios de mayor impacto para el público figuró el avance hacia el programa de exención de visas, una aspiración que el Gobierno persigue desde el inicio de la gestión y que permitiría a los argentinos viajar a Estados Unidos sin tramitar el visado. Quirno no precisó plazos.

La visita no se agota en la Cancillería. Landau y Segura tienen previstas reuniones con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, encargado de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, y con los ministros Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Monteoliva (Seguridad). El viernes los recibirá Milei en la Casa Rosada, a su regreso de España. Antes de llegar a Buenos Aires, la comitiva pasó por Paraguay, donde anunció una asistencia de 5,5 millones de dólares contra el financiamiento del terrorismo.

La gira se apoya en una promesa económica de mayor escala. El embajador Peter Lamelas, que acompañó a los funcionarios, había anunciado que las agencias estadounidenses podrían movilizar hasta 20.000 millones de dólares en inversiones y financiamiento antes de fines de 2027, sobre todo en energía e infraestructura. El comunicado oficial de la visita habla de impulsar el crecimiento y la cooperación en seguridad aprovechando el Corredor Andes-Atlántico, y Segura destacó el acuerdo con YPF.

De fondo está la disputa con China por la influencia en la región, que atraviesa cada gesto de Washington hacia Buenos Aires. Los perfiles de los enviados lo reflejan: Landau, exembajador en México, concibe la política exterior a partir de la relación económica; Segura, empresario y ex secretario de Comercio de Virginia, se define por un anticomunismo explícito y sostiene que “una de las herramientas más fuertes que tiene Estados Unidos es el poder económico”. La visita funciona también como antesala de la llegada del vicepresidente JD Vance, prevista para noviembre y todavía sin fecha confirmada.