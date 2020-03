Por el coronavirus, Macri suspendió un viaje a París donde tenía agenda de la Fundación FIFA

Debido a la situación del coronavirus, el ex presidente Mauricio Macri suspendió un viaje que iba a realizar este miércoles con destino a Europa, donde tenía previsto llevar adelante actividades de su agenda como titular de la Fundación FIFA.

El ex mandatario iba a partir este miércoles a Europa para realizar actividades en París (Francia), Ginebra (Suiza) y otras ciudades del Viejo Continente, como líder de la fundación perteneciente a la organización rectora del fútbol mundial, cargo que ejerce desde fines de enero, confirmaron voceros del líder del PRO a la agencia NA.

No obstante, "hace algunos días" Macri decidió no subirse al vuelo previsto para este miércoles, aunque aún no dispuso la cancelación de su gira europea y seguirá viendo "día a día" cómo continúa evolucionando la pandemia del coronavirus, indicaron las mismas fuentes.

Macri hizo ruido: "El populismo es más peligroso que el coronavirus"

Por estas horas, Francia forma parte de la lista de países de alto riesgo de contagio de la enfermedad, al igual que China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, pero Suiza no integra esa nómina.

En caso de haber viajado, a su regreso, el ex mandatario hubiese estado obligado a realizar una cuarentena de 15 días, tal como lo anunció el Gobierno que en las próximas horas dará a conocer un decreto mediante el cual se establecerá la "obligatoriedad" de asilarse por dos semanas para aquellas personas que provengan de países donde circula el coronavirus. El anuncio se dio luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la enfermedad como "pandemia".

Francia prohibió el domingo, salvo excepciones, las congregaciones que superen las mil personas, como el partido de este miércoles de Champions League entre el Paris Saint Germain y el Borussia Dortmund que se jugó sin público, para tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus, cuyo balance oficial en ese país es de 48 muertos y 2.284 infectados.

ED / DS