Para 2023, Javier Milei se propone "ganar territorio sin ser casta"

En el entorno de Javier Milei se repite como generando auto convicción: “Hacemos política, hacemos política…”. Destacan los últimos gestos que tuvo Patricia Bullrich con el economista en el último tiempo, aunque reconocen que “no van a hacer nada, desde afuera, para que se rompa”.

El ala política del equipo de La Libertad Avanza considera que Juntos por el Cambio “ya está roto”. Y que “ahora se trata de lograr que vengan y trabajen con nosotros”, según apunta un referente del armado nacional de esa fuerza.

Por su parte, el legislador porteño Ramiro Marra le dijo a PERFIL: "No estamos pensando en acuerdos, sino en cómo seguir construyendo una alternativa fuera de los espacios tradicionales, ya que no creemos que en el 2023 vuelva a haber polarización. Un sector del espacio que intenta construir le reclama la necesidad de “una junta promotora que empiece a aparecer” en las provincias.

“Necesitamos dirigentes consolidados con su pensamiento que ordenen un poco el territorio”, le reclamaron a Milei. Y Juliana Santillán, quien se reconoce como dirigente bonaerense del espacio, sostiene que “el desafío es estructurar un plan de gestión que tenga como escenario competitivo a la provincia” de Buenos Aires. “Eso significa tener dirigentes llevando las ideas de la libertad, generando presencia en lo que es el primero gobierno, el municipal”, agregó.

Myriam Bregman y Ramiro Marra se sacaron chispas: "No corten la calle, que tengo que ir a trabajar”

Uno de los que entiende que La Libertad Avanza debe encarar ese camino es el ex embajador argentino en China, durante el Gobierno de Mauricio Macri, Diego Guelar. Según pudo verificar PERFIL, el ex funcionario mantuvo una serie de encuentros con el diputado nacional donde le planteó que “no tiene una fuerza organizada”. Además, Guelar mantuvo encuentros con dirigentes libertarios de distintos puntos del país que se autoproclaman referentes de Mieli en sus distritos. Sin embargo, Guelar asegura que no es parte de esa mesa política.

Pero esta posición no es unánime en el espacio. “Imaginate que en Mendoza hay un seguidor de Javier y dice ‘yo soy el representante de Javier en mi ciudad’ y organiza encuentros y difunde las ideas. Pero después viene otro y dice lo mismo, y otro, lo mismo. Nosotros no vamos a andar señalando quién sí y quién no”, contrapusieron.

Javier Milei cruzó a Cristina Kirchner: "Argentina es un buen caso para volverse libertario"

En Córdoba hubo un falso candidato

Un ejemplo de esto fue lo que pasó con Rubén Petetta en Córdoba. El dirigente de la Unión del Centro Democrático (UCeDé) se presentó en su provincia, en las últimas elecciones, como el supuesto representante del economista en la provincia. Incluso, usó la misma simbología de La Libertad Avanza. Pero en ningún momento eso estaba previsto por Milei.

Tampoco fue del todo positiva la movida porque después se conoció que Petetta había estado preso hace 15 años por haber cobrado presuntamente un cheque con plata de coimas. “Y sí, algunas de estas nos puede pasar. Somos medio verdes con esto. Pero no vamos a salir a decir quién tiene la voz para llevar nuestras ideas”, se excusan en el espacio.

El círculo de Milei

El economista se hizo popular a fines de 2017 y principios de 2018 cuando comenzó a desfilar en los estudios de televisión y se precipitaba la crisis económica de la gestión de Cambiemos. De a poco comenzó a rodearse de distintos dirigentes y economistas que lo asesoran en distintos temas.

En la Ciudad de Buenos Aires tiene dos referentes. Uno es Ramiro Marra, ex candidato a senador en 2019 en la lista Roberto Lavagna y actual legislador porteño por La Libertad Avanza. El youtuber de las finanzas trabaja desde su oficina en una de las lujosas torres de Retiro, donde también se dedica a la actividad privada como broker de bolsa de Bull Market, una de las principales plataformas de inversiones del país.

El otro también es financista y abogado: Nicolás Emma. Ocupó el tercer lugar en la lista de candidatos a legisladores porteños. También tiene el cargo de presidente del Partido Libertario, que es distrital. El año pasado operó como “jefe de campaña” de Milei desde las oficinas en 9 de julio y Viamonte.

Uno de los que tiene la mente puesta en 2023 es Eugenio Casielles. Ocupa una banca en la Legislatura, donde ingresó como representante de Consenso Federal. Igualmente, asegura que ya no representa al espacio y se mantendrá alineado con los otros diputados de La Libertad Avanza. Suele reunirse en el café La Poesía de San Telmo con distintos referentes libertarios. Es uno de los principales asesores políticos que tiene Milei.

Ramiro Marra seguirá los pasos de Milei: "Voy a donar mi sueldo a empresas"

Entre las referentes bonaerenses está Juliana Santillán, quien trabajó en la organización del sorteo de la dieta de Milei en Mar del Plata. Ella sostiene que JxC va camino al quiebre y que en ese caso, el “ala dura” de los llamados “halcones” podría ser un buen aliado para el espacio libertario. Si bien habla seguido con Milei y estuvo en el escenario del acto en la ciudad balnearia, dentro del espacio sostiene que “es una más”.

Una de las primeras personas cercanas a Milei que se conocieron públicamente fue su hermana Karina. El economista la apoda “El Jefe”. “Es la persona que más quiero y en la que más confío. Ella es mis ojos y mis oídos”, le había dicho a este medio. Además, es quien lo acompaña constantemente en cada participación parlamentaria y en muchas mediáticas. “Es la persona que decide qué actividades hace Javier”, explicaron a este medio desde el entorno.