Milei no quiere diálogos con Alberto F y "la casta": "Solo sirven para cagar a la gente"

El diputado electo por CABA Javier Milei no tardó en responder al discurso del presidente Alberto Fernández en el Día de la Militancia, donde deslizó que no le importaría si el expresidente Mauricio Macri o el economista liberal "no quieren hablar".

"Te cuento que no participo de diálogos entre miembros de la casta, que solo sirven para cagar a la gente", respondió Milei en su cuenta de Twitter. "Vos y Máximo estarán más cómodos pactando con Larreta, Vidal y los radicales. Ya lo han hecho antes", apuntó.

Alberto Fernández dijo ante la militancia que necesita "que nos dejen trabajar de una vez y para siempre" y que "dejen de sembrar ese odio" para sembrar "amor y esperanza ",, y que para ello pidió "construir políticas básicas entre todos".

Fernández: "Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo haciendo negocios"

Pero aclaró: "Si Macri no quiere hablar que se quede solo haciendo negocios con sus amigos, si Milei no quiere hablar que se quede encerrado de los que niegan el terrorismo de estado y la diversidad, nada tenemos que hablar con ellos".

"Creo que dentro de la oposición muchos anidan la vocación de construir este país que se ponga de pie definitivamente. tenemos dos años y en esos dos años voy a cumplir con las palabras que dije aquí mismo hace dos años", se consoló Fernández.