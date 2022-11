Domingo Cavallo admitió su desconfianza en que el Gobierno Nacional haga "el ajuste necesario" para disminuir la inflación y volvió a clamar por la habilitación de un sistema bimonetario con el dólar como moneda de transacción. Además, pidió una colaboración entre Juntos por el Cambio y el diputado Javier Milei.

“Va a ser un logro si (Sergio) Massa puede mantener la tasa de inflación actual y evita que escale a niveles mayores”, fue la definición que el exministro de Economía de Carlos Menem dio sobre la esperanza que le despierta la gestión de su colega en el Palacio de Hacienda.

Para fundamentar sus declaraciones, se basó en el discurso que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio el último jueves en La Plata por los 50 años de la vuelta de Juan Perón al país. “Después de escucharla a Cristina en varias de sus últimas intervenciones, y viendo lo que dicen personeros de la Cámpora, no van a hacer el ajuste del gasto que sería necesario para bajar la inflación”, manifestó.

En diálogo con TN, Cavallo consideró que “las otras herramientas que se utilizan para desinflar y bajar la tasa de inflación, como la contracción monetaria, no la pueden hacer, porque hay muchos mecanismos de expansión que después tienen que neutralizar con las Leliq, que son más promesas de emisión futura”.

También dijo que el Gobierno Nacional no puede dejar que se atrase el tipo de cambio oficial y tampoco los salarios "porque los sindicatos van a reaccionar". En lo que va del año, la inflación alcanzó el 76,6%, un golpe en seco para los salarios. De acuerdo al INDEC, una familia de cuatro integrantes necesitó $139.738 para no ser pobre y $62.105 para no calificar como indigente en octubre.

Para Cavallo, la receta que debe implementarse es una desaceleración del gasto público. “Por eso creo que el mayor logro de Massa va a ser mantener la inflación. No creo que la pueda reducir, pero está siempre el peligro de que pueda escaparse”, consideró.

Uno de los puntos débiles que tiene el Ejecutivo nacional, para Cavallo, ha sido el rumbo político que deviene en un plan económico a implementar.

“Toda la gente que está con Cristina piensa una cosa. Alberto Fernández pensaba otra cosa completamente distinta y luego trató de bajar la cabeza y seguirla a Cristina. Trajeron economistas profesionales como (Martín) Guzmán y ahora el viceministro, y en realidad le echan la culpa de los problemas, y muchas de las cosas que pasan es porque el poder político les impidió hacer los ajustes que hubieran sido necesarios”, agregó.

Cavallo, a favor de un encuentro entre JxC y Milei

“Son buenos y ojalá que en algún momento puedan cooperar entre ellos”. Con esas palabras, Cavallo expresó su deseo de una unión entre Javier Milei y Ricardo López Murphy, integrante de la coalición cambiemita. El libertario es uno de los dirigentes que más expresa su fanatismo por el creador del Corralito.

Remarcó, sin embargo, que le molesta la actitud belicosa de Milei con Horacio Rodríguez Larreta, al igual que la decisión de la coalición de desestimar un pacto con el líder de La Libertad Avanza.

“Me voy a poner contento cuando vea que Juntos por el Cambio, unidos, y Milei empiecen a tener una actitud de colaborar para que funcione bien el próximo Gobierno”, dijo. “Si el próximo presidente es de Juntos por el Cambio va a necesitar de Milei”, marcó Cavallo.

Cavallo volvió a pregonar el bimonetarismo

El creador de la Convertibilidad consideró que "lo mejor sería autorizar el uso del dólar para todo tipo de transacciones” porque "la gente que tiene capacidad financiera y un gran poder, puede dolarizarse" y quienes tienen bajos ingresos "para dolarizar el poco ahorro que tiene, deben ir al mercado paralelo”.

“Por eso, más que pensar en una dolarización completa, hay que perfeccionar primero un sistema bimonetario, legalizando el uso del dólar, pero al mismo tiempo es necesario producir los ajustes, fiscales y de los precios relativos, que permitan que luego la gente pueda pronosticar que el peso se va a estabilizar frente al dólar. Es todo un operativo”, cerró.