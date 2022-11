El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) registró en octubre un incremento de 9,5%, lo que determinó que una familia tipo -compuesta por dos adultos y dos menores- necesitó percibir ingresos por $62.105 para no ubicarse en situación de indigencia. Por este motivo, se reunió el Observatorio de Precios que nuclea a empresarios, entidades que representan a los consumidores y organismos del Estado, algo que no se registraba desde el año 2016. Pero ¿pueden organismos de este estilo generar medidas que ayuden a disminuir la inflación?

Ante este interrogante, RePerfilAr dialogó con el economista en jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), David Miazzo, quien se refirió a la problemática del aumento constante de los precios en Argentina.

"Observar o monitorear los precios no tiene ningún efecto, si lo que pensamos es tratar de controlar o bajar la inflación", explicó el entrevistado y añadió: "La suba de precios es la consecuencia, el síntoma, no es la causa. Lo que genera la inflación es la perdida del valor del peso". Entonces, "el problema no son los precios son los pesos, por observar los precios o controlar los precios o hacer acuerdo de precios, no va a lograr controlar la inflación".

Massa en crisis, deuda en pesos saturada y dólar picante

Para Miazzo, la solución principal de este problema está en "encausar el gasto público", porque hoy "el Estado nacional 125 pesos por cada 100 que recaudo y esos 25 pesos de diferencia nadie se los presta, porque ya nos prestaron y nos lo hemos gastado". Entonces, "la única forma de financiarlo es emitiendo pesos, que nadie quiere y hoy, además, tenemos más de 9 billones de pesos en lo que son las LELICS". "Tenemos una base monetaria de 4 billones más 9 billones contenidos en el Banco Central, que son las LELICS y el Banco Central paga más de 100% de interés para contenerlo ahí", detalló el economista.

Por otra parte, el especialista puntualizó en la calidad de los servicios que el Estado brinda con los impuestos que percibe. "Los servicios no nos conforman. El que puede se va a la salud privada, a la seguridad y la educación privada".

Por último, Miazzo indicó que a esto se suma que "vivimos siempre en crisis porque endeudarnos al punto de que ya nadie nos presta genera crisis, tener más de 100 por ciento de inflación genera crisis, esto lleva a la perdida del poder adquisitivo y a mayor cantidad de pobres", concluyó.