Para el abogado de Cristina Kirchner, los jueces "trabajan de acuerdo a los calendarios"

El abogado Gregorio Dalbón, que patrocina a la ex presidenta Cristina Kirchner, se quejó del rechazo a los planteos de nulidad que hizo el tribunal oral que juzga a la ex mandataria por presuntas irregularidades en la obra pública y afirmó que los magistrados "trabajan de acuerdo a los calendarios".



El letrado señaló que era "previsible" que el Tribunal Oral Federal 2 desechara las más de 50 presentaciones de las defensas, entre ellas la de la expresidenta Cristina Kirchner, para evitar el juicio oral y público por supuesto fraude en la obra pública a raíz de la denunciada concentración en manos del empresario Lázaro Báez.

Ellos son los autores de haber iniciado este proceso con el solo fin de sacarle una foto a Cristina en el banquillo de los acusados, lanzó Dalbón.

Y añadió: "Estos hombres trabajan de acuerdo a los calendarios y a su propia conveniencia. Si hubieran dicho que el juicio terminada por nulidad, habrían tenido cacerolas golpeando en Comodoro Py".

Ministerios y espías, frentes a los que apunta CFK

En diálogo con AM 530, el abogado de la senadora nacional aseguró que "este juicio no tiene ni pies ni cabeza, no hay pruebas de cargo". "En las pericias de los peritos de la Corte salió que no hay sobreprecios. Seguramente van a esperar un 29 e diciembre, tipo 18:00,para tirar una resolución que nulifique esto porque ya no tienen pruebas", concluyó.

FeL