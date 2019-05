por Ramón Indart

El dirigente social Juan Grabois, cercano a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, dijo que "hay posibilidades de que maten a Cristina". Para el líder de la CTEP "esto ya está pasando a otro nivel, van a hacer cualquier cosa, tienen mucho apoyo exterior".

"Existen posibilidades que la maten (a Cristina Kirchner). Esta gente está muy preocupada. Tienen el poder, ¿Por qué se van a ir bien? Me sorprendió lo que hicieron. Hostigaron a la Corte. A mí me parece que esto ya está pasando a otro nivel, van a hacer cualquier cosa, tienen mucho apoyo exterior que lo confirman y se aferran a eso y a los pantalones de Trump y eso es lo que hacen los gobiernos totalitarios", advirtió en diálogo con El Destape Radio.

Cómo influye en el votante "indeciso" tener a Cristina Kirchner en el banquillo

Para Grabois el gobierno "utilizará mecanismos no democráticos para tratar de resolver lo que no pueden hacer con la política". "Van a utilizar la mafia judicial para perjudicar a la oposición, que Cristina encarna con más nitidez, y la represión frente a movimientos sociales y sindicales", dijo, y detalló: "Por otro lado también se dará la represión en las barriadas frente a la gente que tiene hambre", a lo que describió como "Bolsonarización", en referencia al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Las 10 claves del primer juicio a Cristina Fernández de Kirchner

"Me refiero fundamentalmente a una idea que sonaba en algunos círculos rojos de que Macri perdía las elecciones y como Cristina tiene amplias posibilidades había que generar las condiciones para la interrupción del proceso y que surgiera un tercer nombre", explicó. "Esa tesis la enfrentamos porque Cristina ganará democráticamente y con los votos, no cosas raras" advirtió el dirigente. Además, dijo que la ex presidenta "debería no presentarse" en el juicio que inicia el próximo martes 21/05 porque "esto ya es joda".

RI EA