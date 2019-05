Para Julio Bárbaro, unir al peronismo y el kirchnerismo sería una misión suicida

El analista político y peronista histórico Julio Bárbaro considera que unir al Peronismo con el Kirchnerismo para enfrentar a Mauricio Macri en las próximas elecciones es “suicida”. Lo dijo en una entrevista televisiva este lunes por la noche, en la que consideró que ambas facciones políticas son antagonistas y considera: “Si nos sumamos todos, Macri gana porque seríamos un cachivache”.

“Yo nunca iría a una PASO con Alberto Fernández”, dijo Bárbaro a Viviana Canosa, y explica que su antiguo amigo es “igual a Cristina” y que no le gusta el diálogo. “Yo considero que el kirchnerismo es un partido y el peronismo es otro”, dijo. “Tomo como ejemplo a Schiaretti, que además de ganar Córdoba, plantea que la República tiene que incorporar al peronismo y el peronismo volverse republicano”.

Julio Bárbaro: "No creo en la Cristina buena y Duran Barba es despreciable"

Bárbaro criticó la primera actividad de Alberto Fernández como precandidato, que se realizó en la provincia de Santa Cruz: “Fue a Santa Cruz, a ver a la hermana de Néstor, o sea, a asumir el nepotismo, y ver a la provincia de más años de kirchnerismo, que es una ruina de provincia, asume que el kirchnerismo es eso: nepotismo y atraso”. “Cristina elige a Alberto porque es igual que ella”, sentenció, quien se definió como un amigo tanto del precandidato como del matrimonio Kirchner. “Alberto es un tipo al que no le prestan el poder, se lo tienen que dar porque se lo va a quedar, pero cuando va a Santa Cruz está definiendo un proyecto de sociedad”.

En su análisis, Bárbaro estima que el peronismo tiene “la obligación de ofrecer un peronismo respetable para los no peronistas, que en lugar de ver al Perón del 55 vean al Perón del abrazo con Balbín”. "A Alberto no lo quiere nadie, todos nos llevamos mal con Alberto. Es un hombre de muy mala relación con el peronismo histórico. No unifica, sino que espanta", había dicho el domingo en una entrevista radial, en la que también reconoció que Cristina lo eligió "porque no tiene otro".

“Tenemos que diferenciarnos, que no nos vengan con el cuento de que ‘si nos sumamos todos le ganamos a Macri’, porque si nos sumamos todos, Macri gana, porque seríamos un cachivache”. Bárbaro, consideró además que “política argentina está en decadencia pura”: “Es una decadencia tan grande que cualquier movida, como esto de que Cristina ponga a Alberto, nos parece una genialidad”.

“Somos uno de los pocos países del mundo que retrocede. Retrocedió con Cristina, porque su tiempo no fue ninguna maravilla”, reflexionó, diciendo que más allá de los graves errores que cometió Mauricio Macri en la presencia, lo peor que podría hacer “es que nos devuelva a Cristina”. “Macri vino porque los errores de Cristina fueron enormes, pero los errores de Macri son inconmensurables y decimos ‘volvamos al pasado’, como si no fuera posible un futuro”.

Julio Bárbaro: "Me avergüenzo de haber votado a Macri"

En ese futuro, el analista contempla al gobernador reelecto en Córdoba, Juan Schiaretti, a los precandidatos Roberto Lavagna, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey o Miguel Pichetto, e incluso menciona la necesidad de que Cambiemos ceda el primer puesto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal: “Ella tendría que dar el salto de sacarse a Mauricio de encima”.

“El peronismo tiene que tener un pensamiento nuevo”, considera Bárbaro, quien cree que “Macri y Cristina son las dos cabezas de la grieta, son antagonistas, saben quién es su enemigo pero no saben cuál es su ilusión”. “Cristina hizo todo muy mal y nos dejó un odio que no nos podemos sacar de encima, y Mauricio hizo cosas peores. Hay que buscar una nueva generación, como la de Massa, Urtubey y Vidal, y que hagan un gobierno entre amigos. Pero estamos entre Macri y Cristina, que se odian, ¿son dos rumbos de la decadencia o no?”

D.S.