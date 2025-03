Paso bonaerense: Axel acelera, CFK dilata y el desafío de Massa

Axel Kicillof busca definiciones pero sus socios políticos dejan correr el reloj. Ni Cristina Kirchner ni Sergio Massa están tan apurados en definir la estrategia electoral en el territorio bonaerense como su organizador, el gobernador. Y, entre desacuerdos, aparece el cronograma electoral como límite a las internas.

El jefe provincial apuesta a que, después de la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales, la Legislatura avance con la anulación de las internas provinciales. Pero depende de Cristina Kirchner y Sergio Massa para tener los números.

Aunque esto ya no es motivo de discusión, esta definición le dejará abierta la posibilidad a Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, algo que sí genera fuertes diferencias.

“Nada aún”, fue la respuesta inmediata de un importante dirigente sobre el encuentro que deberán mantener, obligados, el gobernador, la titular del PJ nacional y el tigrense. Los tres se deberán poner de acuerdo en la fecha o las fechas de votación. “No hay nada que por ahora acerque posiciones”.

Como es sabido, CFK pretende que los comicios se realicen el mismo día con dos sistemas distintos (BUP y boleta sábana), Massa busca un desdoblamiento con fecha para las provinciales en noviembre, y Kicillof (y una proporción importante de intendentes) planea un desdoblamiento con adelantamiento de las elecciones locales para julio.

Axel Kicillof no levanta el teléfono y Cristina Kirchner tampoco. Lo miran a Massa, el enlace más fuerte. Pero el excandidato presidencial no está dispuesto a salir lastimado con esta disputa. “Cuando un matrimonio se separa, el que está en el medio termina peleado con los dos”, dice en la intimidad. Este año no hizo ningún intento para juntarlos, olfatea el clima y cree que aún no es momento. El encuentro se hará pero, según sus cálculos, la definición se puede esperar incluso hasta los primeros días de mayo.

No es lo que cree el gobernador que este sábado buscó activar a una Legislatura que también en la semana le avisó que no tiene apuro y mostró que puede dilatar la definición sobre la suspensión de las PASO. La Comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados bonaerense que tiene para tratar cinco proyectos avisó que convocará a todas las partes involucradas antes de llevar la discusión al recinto, lejos de la “celeridad” que pidió el gobernador en la asamblea legislativa.

Para avanzar, la oposición le pidió en las últimas horas al jefe provincial que oficialice las fechas electorales y acusaban a la propia interna peronista de alimentar la incertidumbre electoral. Este sábado Kicillof anunció que, en caso de haber PASO provinciales, serían el 13 de julio pero, en el mismo decreto que firmó porque los tiempos lo corren, le volvió a enviar un mensaje a la Legislatura: “Cumplida esta obligación legal, el Poder Ejecutivo provincial reitera su posición: la suspensión del régimen de las PASO para 2025 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”, escribió.

En la discusión legislativa, de los cinco proyectos presentados sobre las PASO, avanza el del massista Rubén Elaisman, al que se le harán algunos cambios que pide la justicia electoral. Hay quienes en medio de la discusión plantearon poner sobre la mesa una vez más eliminar el límite a la reelección de los intendentes. Massa, el principal opositor de esta iniciativa, les avisa a los propios peronistas que la impulsan: no hay número, más allá del Frente Renovador, los libertarios, los “liberblue”, el PRO y un sector de la UCR se oponen.

Mientras tanto, el tigrense hizo una reaparición pública con un desborde de optimismo que adelantó la semana pasada PERFIL. “Yo creo que al final del día vamos a ganar en la Capital, vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires, vamos a terminar el 28 de octubre con más diputados nacionales y vamos a empezar a apretar el puño para seguir convocando a otros sectores a una mayoría para el 2027”, dijo en el congreso del Frente Renovador de ayer en el que aseguró la unidad del espacio. ¿Será finalmente quien le ponga fecha y lugar al encuentro con sus otros dos socios? Todo un desafío.