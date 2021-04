La exministra de Seguridad y actual presidenta de PRO, Patricia Bullrich, siguió este sábado 17 de abril su fuerte duelo verbal con Alberto Fernández, quien ayer la había criticado por haber participado de la protesta de padres y comerciantes frente a la Residencia de Olivos el jueves pasado, señalando que "el Presidente dice que yo estoy en el ocaso, bueno, le voy a contestar con sus mismas palabras, él está en su ocaso y se equivoca cuando dice que la protesta fue 'frente a su casa', porque Olivos no es su casa, no le pertenece y es de los argentinos, su casa está en Puerto Madero".

No terminó allí la carga de la titular del PRO contra el Gobierno, sino que también apuntó a los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Salud Carla Vizzotti, cuestionando que "no hayan tenido la dignidad de renunciar después que el Presidente los desautorizara en la forma en que lo hizo" sobre el tema de las clases presenciales.

"¿No hablan en el Gobierno? ¿Los ministros no tienen diálogo con el Presidente?" se preguntó Bullrich en una entrevista con Sábado tempranísimo', el ciclo que conduce Marcelo Bonelli en Radio Mitre. "Trotta debería haber renunciado, debería haberlo hecho por dignidad personal, al igual que Vizzotti", agregó Bullrich. Como se sabe, ambos integrantes dle Gabinete habían dado por segura la continuidad de las clases presenciales, apenas unas horas antes que el Presidente hablara anunciando que las suspendía por 15 días en todo el país "por una decisión personal que no consulté con nadie"

"Olivos no es su casa Olivos, es la casa presidencial. Es de los argentinos, su casa está en Puerto Madero", afirmó Bullrich, considerando que Fernández "tiene una gran confusión institucional con respecto a un lugar que le viene prestando en su condición de presidente”.

En esa línea, consideró necesario edstacar esa diferencia “entre lo público y lo privado”, dado que Olivos “ha sido un lugar de manifestaciones y protestas siempre, y nunca se ha tomado como la casa de alguien que vive personalmente ahí”.

En una conferencia de prensa del día de ayer, Fernández había apuntado fuertemente contra la Presidenta del PRO: "La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa de otro con un grupo de amigos a golpear la cacerola, insultar y escupir a los policías que están en la puerta. Que algún exaltado lo haga es razonable dentro de una sociedad, puede pasar. Que la presidenta de un partido político de la democracia haga eso, me parece que es un llamado de atención"

Y sentenció: "Tiene que ver con lo que evidentemente es su conducta. La he visto pasar por muchos lados y la he visto terminar en el ocaso, en el lugar donde está ahora".

Ante los comentarios, Bullrich sostuvo que “nadie fue a insultar al Presidente ni a discutir a los policías”. “Imagínese que en mi condición de exministra de Seguridad nunca haría una cosa así, eso es un invento”, estableció.

Seguidamente, relató la situación que se dio en el día de la movilización: “Lo que había era gente preocupada y angustiada y me tocó vivir momento muy emocionante con una madre que lloraba y me abrazaba. Yo intentaba mantener la distancia social, pero ella no podía con la angustia porque no iba a poder llevar al hijo al colegio”.

Ahora bien, en relación a los dichos del Presidente sobre el “ocaso” en que estaría la funcionaria, Bullrich consideró que le pareció “absolutamente fuera de lugar” y esgrimió: “Que hable de lugares me parece una falta de respeto, cuando él fue quien le dijo ´asesina y ladrona´ a su vicepresidenta, y hoy aceptó la presidencia de quien el consideraba una persona así”.

En ese sentido, opinó que, tomando las palabras de Fernández, según ella “el ocaso de alguien es pasar por un momento de su vida política donde insulta a médicos, a personas con discapacidad, a chicos que se sacan los barbijos”. “Debería estar a la altura de las circunstancias, y en vez de ponerse a gritar y a pelearse con todo el mundo, debería preocuparse de que cierran las escuelas y los comercios. Ese día fue un día de su ocaso”, aseveró la exministra.

Además, sobre “el lugar en el que está”, Bullrich expresó que “está en el mejor lugar en que podía estar”: “Yo me fui del lugar del autoritarismo, de ese kirchnerismo talibán, autoritario, corrupto y estoy muy contenta de haber elegido la vereda la de república y la democracia”.

En otro tramo, al ser consultada sobre la contradicción entre los dichos anteriores del oficialismo en cuanto a la presencialidad en las escuelas y los de ahora, opinó: “Es un gobierno que no tiene un dialogo consigo mismo, no solamente con nosotros, sino que ni siquiera hablan entre ellos”.

“El presidente quiso tener una autoridad que perdió, en el momento en que tuvo autoridad fue el 20 de marzo del 2020 en que salió con filminas a cerrar todo el país, ahora ya no la tiene", concluyó la ex ministra de Seguridad.

