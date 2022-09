Patricia Bullrich cruzó a Sergio Massa por el nuevo cepo al dólar: "No puede con su genio"

Patricia Bullrich criticó fuertemente la nueva restricción implementada por el Banco Central, la cual prohíbe comprar dólar ahorro, dólar MEP o contado con liqui a quienes hayan liquidado mediante el "dólar soja", y cruzó directamente al ministro de Economía, Sergio Massa.

"Con marchas y contramarchas el Gobierno y el BCRA siguen improvisando. ¡Y Massa no puede con su genio! Te dejan vender con dólar soja, pero te sacan el crédito y entonces no podés acceder al dólar. ¡Increíble! ¡Te hicieron entrar con tu empresa agropecuaria y ahora te asfixian!", manifestó la titular del PRO a través de su cuenta de Twitter.

Tweet de la dirigente del PRO cruzando al ministro de Economía, Sergio Massa.

En concreto, el Banco Central anuncio este lunes cerca de las 20hs una resolución que restringía la compra de dólares a los productores, cooperativas, acopiadores y exportadores que operaron con dólar soja. Sin embargo, horas después debieron precisar las medidas ante el rechazo generalizado de las entidades agropecuarias.

"Quiero aclarar que la resolución del Banco Central no incluye a los productores y las productoras que con tanto esfuerzo vienen acompañando el Programa de Incremento Exportador", aclaró José Bahillo, secretario de Agricultura, en redes sociales.

Asimismo, el Banco Central también emitió un comunicado en el que explicó: "Las disposiciones dadas a conocer no son de aplicación para las personas humanas". En concreto, la restricción sólo aplica a la operatoria de las empresas.

El BCRA prohibió comprar divisas a los que usaron "dólar soja", pero luego aclaró que no incluye a productores

Por su parte, desde el campo acusaron al Gobierno de hacerle "una emboscada" al sector y calificaron el accionar gubernamental como "extorsiones".

"El Banco Central le hizo una emboscada a los comercializadores de soja, porque abrió una puerta, les dio una posibilidad, el productor respondió con muchísimas ventas...Y una vez que se llenó, que se hicieron muchísimas operaciones, vienen con esta medida", criticó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

A su vez, en diálogo con Radio Mitre, Pino agregó: "Nos tiene acostumbrado a esto, hace unas semanas sacó una limitante para el que tenía más del 5% de soja en su poder, el acceso al crédito se le iba a ver encarecido. Todas son como extorsiones".

"El Banco Central tiene la capacidad de comunicar siempre muy difícil. Ahora nos dicen que no es para productores esto...Ahora dicen no personas físicas, pero yo puedo ser una SA o una SRL que me dedico a sembrar", concluyó el presidente de la SRA y reveló que probablemente se reunirán con Bahillo para tratar el tema.

AS.