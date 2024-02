La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el operativo desplegado este miércoles 31 de enero ante la protesta de los manifestantes de izquierda en los alrededores del Congreso en rechazo a la "Ley Ómnibus" que se debate en Diputados. La funcionaria también acusó a los piqueteros de intentar evitar que las personas regresaran con tranquilidad a sus domicilios.

"Fue una marcha ordenada, hasta que en un determinado momento decidieron, a propósito porque tenían perfecto lugar en la plaza, salir a copar la calle con el objetivo de impedir que la gente pudiese volver tranquila a su casa. Así que se actuó de acuerdo al protocolo existente", justificó Bullrich en diálogo con la prensa.

La ministra a cargo de la cartera de Seguridad también respaldó el operativo a través de sus redes sociales ante las críticas del referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien en televisión cuestionó: "Acá está lleno de gendarmes. Los barrios están llenos de narcos, ¿qué carajo hacés Patricia Bullrich contra los narcos?".

"Con nosotros, los piquetes a la vereda y los narcos a la cárcel", le respondió la funcionaria en su cuenta de X junto a un video donde recopiló imágenes de los diferentes operativos que se llevaron a cabo contra el narcotráfico en el último mes.

Luego, junto a imágenes del operativo fuera del Congreso, reiteró: "Con las fuerzas federales desplegadas garantizamos la libre circulación. El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público SE CUMPLE. LEY Y ORDEN".

"Me pegaron patadas en la espalda": Eduardo Belliboni denunció que fue reprimido frente al Congreso

Este miércoles, mientras se desarrollaba el debate de la "Ley Bases" en el recinto de la Cámara de Diputados, en las inmediaciones se produjeron incidentes y forcejeos cuando un grupo de manifestantes avanzó sobre la avenida Entre Ríos, sorteando el control policial que les impedía bloquear las calles.

Fuerzas de la Gendarmería y Prefectura actuaron en un intento por neutralizar los cortes según cómo lo indica el "protocolo anti-piquetes" establecido por el Ministerio de Seguridad, lo que desató un enfrentamiento entre los efectivos de seguridad y los militantes y piqueteros.

Belliboni aseguró ante la prensa que fue golpeado, al mismo tiempo que se constató que algunos uniformados emplearon gas pimienta y la Policía Federal puso en marcha un camión hidrante para hacer retroceder a las columnas de manifestantes.

"La Policía no para de reprimir y golpear gente. Estando tirado en el piso me molieron a palos y a patadas", denunció el dirigente del PO ante la prensa y aseguró que hubo una persona detenida y varios heridos en medio de la tensa situación que se produjo con las fuerzas de seguridad.

Sobre el policía que se mostró con un símbolo libertario en su uniforme

Tras el operativo se viralizó en redes sociales la foto de un efectivo de la Policía Federal armado que llevaba en su uniforme un parche con un símbolo libertario, una acción prohibida para los miembros de las fuerzas de seguridad.

"Cualquier miembro de la fuerza de seguridad que tenga un distintivo que no pertenezca a la fuerza y que sea partidario tiene una actuación administrativa", advirtió Bullrich al respecto.

El efectivo en cuestión llevaba sobre su chaleco antibalas un parche con la bandera de Gadsden, un símbolo de origen estadounidense que consta de una serpiente de cascabel en posición defensiva sobre un fondo amarillo junto a la frase "Dont tread on me", que se traduce como "No pases sobre mí".

El símbolo mencionado representa el constitucionalismo, el liberalismo clásico y el libertarismo. También suele representar expresiones de rebeldía, generalmente ante el Estado.

AS/ff