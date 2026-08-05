Patricia Bullrich, dura contra Lula: "Brasil tiene que no victimizarse"

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a criticar este martes la escalada diplomática con Brasil originada a partir de los insultos del presidente Javier Milei a su par Luiz Inácio "Lula" da Silva, a quien llamó "ladrón" y "presidiario". "Brasil tiene que no victimizarse y analizar las campañas que Lula ha hecho de carácter político" dijo la legisladora cuando se le preguntó por la gravedad de la crisis, marcada por el retiro del embajador brasileño en Buenos Aires y la reducción de la relación diplomática a encargados comerciales.

En una entrevista en el canal de noticias A24, la exministra de Seguridad detalló varias circunstancias en las que Lula, según su criterio, había "intervenido" en escenarios políticos de otros países. "Yo recuerdo haber ganado las PASO el 14 de agosto del año 2023 y el 22 de agosto Sergio Massa fue al Palacio del Planalto, recibido por Lula, donde le dijo, "Espero que vuelva como presidente de la nación", evocó.

Luego la senadora enumeró: "Lula apoyó a [el presidente de Bolivia, Luis] Arce; Lula apoyó a [el presidente Yamandú] Orsi en Uruguay, Lula apoyó a [el expresidente de Chile, Gabriel] Boric". Y concluyó: "Entonces, a mí no me gusta que nos hayan sacado el embajador. Me parece que no es una buena señal, porque además Brasil es el principal socio comercial, es muy importante. Eso es grave para la Argentina. Pero si nuestro presidente va a la campaña de Bolsonaro, eso es una intromisión; y si el presidente Brasil apoya e invita a un candidato argentino, eso no es intromisión. Bueno, midamos todos con la misma vara porque acá Lula hizo una intromisión en la política argentina y en la de todo el continente".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La respuesta de Argentina frente a la decisión de Brasil de retirar su embajador

Luego ahondó en su argumento: "Acá vino Lula, la vio a Cristina; nosotros, ¿llamamos al embajador, hicimos algo? No, no hicimos nada", subrayó. Y en relación a los insultos de Milei a Lula, resaltó: "Parece haber tomado más la cuestión personal, ¿no?". Por último, arriesgó una hipótesis: "Yo creo que esto se está usando como una parte de la campaña [presidencial de Brasil], porque justo hoy leí que estaban de nuevo empatados en las encuestas". Cerró con una ironía: "Qué casualidad".

Bullrich y las diferencias con Brasil: "Lamentablemente, parece que elige otro camino"

Este miércoles, la dirigente posteó en X una publicación donde volvió a resaltar la diferencia de criterios entre Argentina y Brasil a la hora de vincular los actos políticos de sus mandatarios con la diplomacia bilateral. "El 3 de julio de 2025, el Presidente Lula visitó a la presidiaria Kirchner en su casa-cárcel para respaldarla políticamente", relató, y adjuntó como prueba la captura de una noticia de aquella fecha.

Luego, comparó la reacción del Gobierno argentino con el pedido de explicaciones del canciller Mauro Vieira tras insultos de Milei. "Argentina no respondió con un gesto diplomático", señaló, dando a entender el contraste. Y marcó: "Porque los intereses de los Estados están por encima de las actividades políticas de los gobiernos de turno". Por último, criticó la postura del gobierno de Lula: "Lamentablemente, parece que Brasil elige otro camino".

Milei ratificó sus insultos a Da Silva en reiteradas oportunidades. Esta es la crisis diplomática más importante del siglo entre Argentina y Brasil, su principal socio comercial.

LT