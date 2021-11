Patricia Bullrich: "El peronismo pasó de ser el movimiento de los trabajadores al movimiento del poder"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a criticar al Gobierno nacional al asegurar que "el peronismo pasó de ser el movimiento de los trabajadores al movimiento del poder". También habló sobre el llamado a indagatoria sobre Mauricio Macri y opinó sobre los distintos escenarios tras las elecciones del 14 de noviembre.

"Lo que se quebró fue el peronismo como movimiento de los trabajadores, pasó a ser el movimiento del poder. Ya ni siquiera los votan por una cuestión familiar o tradicional, han sacado la menor cantidad de votos de su historia", expresó la ex ministra de Seguridad en una entrevista con LN+.

En esa línea, puso como ejemplo casos como la cuarentena en Formosa: ''El caso de Formosa es muy típico. En Formosa, los metían en cárceles, les allanaban las casas, los encerraron, los vararon, los trataron como animales. Y la gente se reveló".

"En esta soberbia del presidente (Alberto Fernández) de decir 'yo voy a hacer el que cuide la salud de los argentinos'. No cuidó ninguna salud. El gran tema del fin fue la educación, quizás una familia que recibe un plan y dice 'yo ya estoy, no tengo futuro. Ahora, dejarlo a mi hijo que está en cuarto grado y no sabe leer ni escribir'", continuó Patricia Bullrich.

Por otro lado, también habló sobre la causa por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan, en la que este miércoles irá a declarar el expresidente Mauricio Macri.

La presidenta del PRO; Patricia Bullrich.

"El juez hizo distintos actos. El primer acto: llamarlo al presidente Macri cuando estaba afuera. Segundo acto: llamarlo, sabiendo que no podía declarar porque no había pedido el levantamiento de secreto de la ley de inteligencia nacional, y con el papel ahí porque se lo había pedido Pablo Lanusse, le dijo que no puede declarar", dijo.

Y siguió: "Tercer acto: a la semana, pedir algo que, si a vos te llega una carta y te dice que no puede declarar, la titular de la AFI le tendría que decir 'esto lo puede hacer solamente el presidente'. Sin embargo lo hizo en un tercer acto. Mañana va a ser importante porque la Cámara Federal de Mar del Plata ha decidido el tratamiento de la incompetencia de este juez".

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Luis Tagliapietra: se acusaron mutuamente de politizar el caso ARA San Juan

En otro aspecto, opinó sobre le llamado a un acuerdo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa: "Asistir a una convocatoria que llama el presidente de la Cámara (Sergio Massa) sin hablar con el Presidente de la Nación, sin saber qué piensa Cristina Kirchner, con Máximo Kirchner haciendo la contra a todo lo que están haciendo todos, la verdad es que no estamos con la voluntad de ir a hablar con una parte de un gobierno que se pelea con otra parte y es enemiga de la otra".

Sobre los escenarios que pueden aparecer tras las elecciones generales del 14 de noviembre, señaló: "No nos gustaría acelerar ningún proceso de adelantamiento de elecciones, no nos gustaría llegar al 2022 con un gobierno desarmado. No me meto a ser cómplice del empobrecimiento en la Argentina. No haremos nada que implique que JXC pierda un prestigio social que está volviendo a ganar con mucho esfuerzo".

ED