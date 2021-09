Patricia Bullrich: "Mucha gente me pide como Presidenta"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, visitó esta semana la provincia de Neuquén para apoyar la campaña de candidatos locales de Juntos por el Cambio. Desde allí, al no ser candidata en estas elecciones legislativas, habló de su futuro político y destacó: "Mucha gente me pide como Presidenta".

"Mucha gente me pide como Presidenta, pero no hay que adelantarse, ahora hay que concentrarse en esta campaña. Eso es lo más importantes", expresó la ex ministra de Seguridad en diálogo con LM Cipolletti.

En los últimos días, si bien viene realizando campaña por la precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por la que la presidenta del PRO bajó su intención de ser candidata, Patricia Bullrich ya había dejado una frase que generó ruido: "Yo era mejor candidata que Vidal y hubiera sacado más votos".

Patricia Bullrich: "Yo era mejor candidata que Vidal y hubiera sacado más votos"

Con estas declaraciones que marcan su intención de ser candidata a la Presidencia en 2023, la presidenta del PRO se suma a la lista de potenciales presidenciables dentro de Juntos por el Cambio. En los últimos meses, uno de los dirigentes más nombrados para ello es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y hasta la propia Vidal ya había manifestado que “le gustaría” comandar el Ejecutivo.

Por otro lado, en sus declaraciones más recientes en Neuquén, habló de los problemas del país: "No se puede seguir con una sociedad que tenga empleo público y planes sociales, y no producción. Eso es lo que me pide la gente, un país de clase media”.

A Bullrich le consultaron sobre la aparición del expresidente Mauricio Macri en la campaña electoral. "Todo Juntos por el Cambio valora a nuestro expresidente y lo están invitando a muchos lugares para hacer campaña. Creo que es un elemento muy importante para JxC y para el PRO especialmente", respondió.

Gerardo Morales apuntó a Larreta: "Se está poniendo el traje de Presidente y se está equivocando"

Más allá de esa frase sobre Vidal, hoy la ex ministra de Seguridad mantuvo un encuentro con gastronómicos y hoteleros junto a la exgobernadora bonarense. "Con @mariuvidal nos reunimos con gastronómicos y hoteleros. Nos contaron sus padecimientos y también sus propuestas. Necesitan impuestos bajos, leyes laborales modernas y que vuelva la actividad al centro de la ciudad. Tienen nuestro apoyo. ¡Estamos del lado de quienes trabajan!", comentó en su cuenta de Twitter.

ED