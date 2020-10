Pepe Mujica: "Los que vienen a Uruguay son gente de dinero, no veo columnas de argentinos"

El ex presidente y ex senador uruguayo Jose "Pepe" Mujica quién renunció a su banca en el Senado uruguayo, habló sobre su presente y futuro político: “Estoy en una etapa en la que uno trata de estirar la vida todo lo que puede, porque estoy cerca del hoyo", explicó.

En una entrevista concedida a Ahora Dicen, conducido por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en Futurock.fm, Mujica también se refirió a la idea de muchos argentinos de irse del país debido a la crisis económica: "Los que han venido al Uruguay son gente con mucho dinero y punto. No veo columnas o masas de argentinos, nada por el estilo, no se preocupen"



El periódico británico "The Economist" estimó que 20 mil argentinos quieren emigrar a Uruguay. Fue así que el mismo presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se puso al frente de la campaña para atraer ciudadanos argentinos. La misma, incluye excenciones de impuestos, facilidades de asentamiento y un manejo distinto de la pandemia, entre otros atractivos.

Alerta desesperanza: éxodo argentino

El ahora exsenador también se refirió a la cuarentena por el coronavirus : "Es una locura (la postura de los anticuarentena). Hay que respetar las medidas de la autoridad sanitaria a rajatabla. Yo sé que necesitamos afectos, abrazarnos, bailar, sociabilidad, lo sé perfectamente. Pero por ahora la única herramienta que tenemos es el aislamiento. Es un enemigo invisible y atroz", definió

Respecto de la crisis económica y las fluctuaciones del dólar, Mujica señaló: "La Argentina es especialista en mover dólares por ahí, y en una época en Uruguay el secreto bancario era como pegarle a tu madre. Cuando hay tanto secreto no es bueno", declaró

Por último se refirió al impuesto a la riqueza y que los políticos también se bajen los sueldos: "Yo le cobraría a los dos", dijo sobre el impuesto a la riqueza y la baja de sueldos de la dirigencia política. No se le puede pedir a los más débiles. El sistema político tiene que poner de la suya, no porque con eso resuelva sino porque se gana el derecho moral".