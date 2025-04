“Perdónalos, Señor…”: la frase del empresario Rudy Ulloa tras la remoción del busto de Néstor Kirchner en un hospital del Calafate

Luego de tres años allí, la administración del Hospital SAMIC, ubicado en El Calafate, Santa Cruz, ordenó retirar un busto del ex presidente Néstor Kirchner que se encontraba en una de las alas del sanatorio público. La estatua había sido donada a la institución de salud hace algunos años por el empresario kirchnerista Rudy Ulloa, quien repudió públicamente el hecho

El video del momento en que sacan la estatua se viralizó rápidamente en las redes, lo cual generó que Ulloa se enterara de lo ocurrido y realizara declaraciones públicas. Al enterarse de la decisión se mostró visiblemente molesto.

“Lo primero que se me ocurre decir es, como cuando Jesús estaba en la cruz: ‘Perdónalos, señor, no saben lo que hacen’”, afirmó en declaraciones al diario La Opinión Austral. Y apuntó directamente contra quienes tomaron la decisión: “Voy a ser claro: no saben los que lo retiraron, pero sí saben lo que hacen los que mandaron a sacarlo, los que dieron la orden”.

Ulloa, exchofer y allegado al ex presidente, comparó el hecho con la reciente polémica por el retiro del homenaje a Osvaldo Bayer, y con las decisiones de quitar monumentos a Julio Argentino Roca durante los gobiernos kirchneristas. “Quizás esto del monumento de Néstor en el SAMIC es una represalia por haber sacado el busto de Roca. Pero, ¿qué tiene que ver Néstor?”, se preguntó. Y sumó: “Quizás ahora vinieron a cobrarse cuando Néstor les bajó el cuadro. No se lo van a perdonar jamás”.

El momento en que quitaron el busto del Hospital SAMIC

“Le pido calma a la gente. Calma, a esto ya lo pasamos. Hoy tenemos botas con votos”, reflexionó Ulloa, quien también cuestionó el silencio oficial: “El Calafate no se puede permitir que avasallen así la memoria de Néstor Kirchner, mi amigo. Espero que el intendente Javier Belloni diga algo”. Y agregó: “Con tantos años de democracia, hay algo que me queda claro: el odio les está costando caro a los argentinos”.

El busto del hospital no es el único que impulsó Ulloa en homenaje al expresidente. Existen al menos otras dos estatuas de Kirchner en la ciudad: una ubicada en la Zona Franca y otra en el barrio El Carmen. Todas forman parte de una serie de intervenciones impulsadas por el empresario como símbolo de memoria y reconocimiento.

Sobre la remoción, también se pronunció el médico Javier Lerena, ex director del SAMIC, quien cuestionó la decisión. “Néstor hizo posible que existiera el SAMIC. No se puede borrar la historia porque sí. No puede ser que estén tomando autoritaria y arbitrariamente decisiones por encima de cualquier tipo de Consejo de Administración”, sostuvo. “Es tratar de borrar con el codo algo que está, que es y que es una realidad y que es un hecho”.

Como en la Unasur, Morón retirará un busto de Néstor Kirchner

Los homenajes a Néstor Kirchner, en la mira

Esta no es la primera vez que un Gobierno retira bustos, cuadros y hasta nombres de instituciones en referencia al ex mandatario. En 2018, el municipio de Morón decidió quitar el busto de Kirchner que yacía en la plaza central San Martín. Esto respondió a la decisión del intendente Ramiro Tagliaferro, quien hizo aprobar en el Concejo Deliberante local un proyecto para retirarlo. En 2017, las dos represas hidroeléctricas de Santa Cruz dejaron de llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, y volvieron formalmente a su denominación original: Condor Cliff y La Barrancosa.

Actualmente, durante el mandato de Javier Milei, hubo varios embates contra la figura del ex presidente. La más notoria fue la del cambio de nombre al Centro Cultural Kirchner, que pasó a llamarse Palacio Libertad.

Otro caso fue el del retiro pedido por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado en 2024, cuando ordenó quitar otro busto de Kirchner. "Si, fue orden mía, porque Néstor Kirchner ni fue senador, ni fue vicepresidente y yo no soy su viuda", había dicho en su momento.

El mismo año, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había pedido cambiar el nombre de sus oficinas, que se llamaban "Casa Patria Grande Néstor Kirchner" y pasaron a denominarse "Casa Patria Libertad".

