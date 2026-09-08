martes 08 de septiembre de 2026
POLITICA
Premios Perfil 2026

Perfil reconoció a Santiago, el hincha que creó la bandera de “Las Malvinas son argentinas” en el Mundial, y a los Héroes de Malvinas

Los excombatientes desplegaron una réplica de la bandera que los jugadores de la Selección mostraron durante los festejos tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial. Ahora, el símbolo quedará en la redacción de Perfil como recuerdo de una noche especial.

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La bandera que nació pocas horas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra y que terminó en manos de los jugadores de la Selección volvió a ser protagonista durante la XVI edición de los Premios Perfil, donde Santiago, el hincha que creó la bandera, y los Héroes de Malvinas fueron reconocidos con el Premio Internacional de Libertad de Expresión.

Al momento de recibir la distinción, Martín Balza, excombatiente de Malvinas, fue el encargado de entregar el premio y durante su discurso pidió dejar de referirse a quienes fueron a la guerra como “pibes de Malvinas”. “Tenían 18, 19 años y unos muy pocos, 20 años. Combatieron en una guerra absurda”.

Después, Mia Abigail, prima de Santiago y quien asistió en su representación, se ubicó junto a los Héroes de Malvinas Toribio Encinas, Marcos Falcón y José Ángel Britos, quienes desplegaron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, igual a la que los futbolistas habían mostrado en el campo de juego después del triunfo argentino.

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Como recuerdo de ese momento, una bandera igual quedará en la redacción de PERFIL.

Los jugadores argentinos muestran una pancarta en la que se lee Las Malvinas son Argentina, tras ganar el partido de semifinales del Mundial de fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina

La historia detrás de la bandera ya es conocida. Apenas unas horas antes del cruce contra Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Santiago, un hincha argentino, y un grupo de amigos compraron un pincel y un poco de pintura y convirtieron una sábana en el reclamo de soberanía más viral del Mundial.

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Martín Balza, durante la entrega del Premio Internacional de Libertad de Expresión

Finalizó la XVI edición de los Premios Perfil con 10 categorías y un jurado integrado por referentes de la cultura, la ciencia y la economía

Aunque las reglas de los estadios a veces se ponen pesadas con los símbolos políticos, la bandera logró entrar a la tribuna, terminó en el césped tras el 2 a 1 y fue desplegada ante las cámaras por los propios jugadores de la Selección, con Giovani Lo Celso a la cabeza.

MV/MSS

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