Gustavo Petro, presidente de Colombia, rival político e ideológico de Javier Milei, se irritó por la entrega que el mandatario argentino le hizo a Elon Musk de un souvenir con forma de motosierra a escala real. Una semana después de chicanearlo por el escándalo de la criptomeoneda $Libra, el mandatario colombiano volvió a la ofensiva contra Milei al recordarle el uso que se hacía de la motosierra en los tiempos de mayor violencia en Colombia.

“No saben que en Colombia ese instrumento se usó para descuartizar a miles de seres humanos. Lo hicieron personas que pensaban como ellos”, lanzó el presidente colombiano, y en su plural involucró igualmente a Milei y al dueño de la propia red donde hizo su posteo.

La entrega de la motosierra (que en realidad es una especie de obra de arte hecha por una mecánico argentino) fue durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el foro de referentes de la derecha internacional en la que está participando Milei. Entusiamado con el “juguete”, Musk empezó a exhibirlo en el escenario, mientras Milei, unos pasos atrás, lo aplaudía.

“Llegó la motosierra a DOGE...!!! The Chainsaw has arrived at DOGE...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, había publicado Milei en sus redes sociales, en referencia a la criptomoneda Dogecoin, promovida por Musk. “Milei tiene un regalo para mí”, dijo el propietario de SpaceX antes de recibirla.

Mientras que en Argentina la motosierra es símbolo inequívoco de las medidas de ajuste del gobierno libertario, en Colombia el significado es más oscuro: durante décadas, en los tiempos más álgidos del accionar del narcotráfico, la guerrila y los grupos paramilitares, la herramienta fue utilizada por organizaciones ilegales para masacrar los cuerpos de sus víctimas.

La chicana de Petro a Milei por el escándalo de la criptomoenda $Libra

Este "palo" de Petro contra Milei por la motosierra llegó una semana después de que lo chicaneara por el tuit del mandatario argentino que apoyaba un proyecto privado vinculado a una criptomoneda llamada "$LIBRA".

Apenas desatado el escándalo, Petro, aprovechando la oportunidad para destacar el potencial del café colombiano, invitó a Milei a invertir en el cultivo del grano, subrayando su creciente valor y la honestidad del sector agrícola frente a las riesgosas inversiones en criptomonedas.

"No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia", escribió el mandatario colombiano.

