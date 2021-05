La pelea política en torno a la negociación fallida para acceder a las vacunas de Pfizer contra el Covid-19 llegó al Congreso, donde un diputado de Juntos por el Cambio se hizo eco de las declaraciones de Patricia Bullrich sobre un supuesto pedido de “retorno”. En un proyecto de resolución pidió que se lo cite al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al Congreso e incluyó también un pedido de informes.

José Nuñez, del PRO, calificó el hecho como un "intento de obtener un retorno ilegal por la vacuna de Pfizer" y continuó así con la misma línea que planteó la presidente del PRO, y que valió la reacción del presidente, Alberto Fernández, quien anticipó que la denunciará ante la Justicia. El tema sigue generando también ruido interno en JxC, con dirigentes que en on y off the record muestran sus diferencias.

Pablo Torello:​ "Banco todo lo que dijo Patricia Bullrich y alguien debería investigarlo"

La polémica sobre Pfizer viene teniendo poco tratamiento en el Congreso. En alguna presentación en comisión, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, esbozó algunas respuestas o las delegó en algún funcionario de su cartera. En abril, por ejemplo, fue el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo, quien utilizó el argumento de la palabra “negligencia” en la ley, pero no respondió cuando le repreguntaron porque no se pidió al Congreso cambiarla. Y también habló de problemas en los “criterios de aceptación de garantía y contragarantía”.

El diputado del PRO José Nuñez pidió citar a Cafiero.

Desde diciembre para acá, además, hubo 19 proyectos en Diputados y el Senado donde la cuestión Pfizer aparece mencionada. En ocho de ellos, Bullrich también es protagonista, pero porque son proyectos de legisladores oficialistas repudiando sus dichos donde bromeó respecto a que se podía haber negociado las Malvinas como garantía por la vacuna.

“Al día de hoy, el gobierno nacional no puede explicar por qué no adquirió los millones de vacunas que Pfizer puso a su disposición. Hace algunos días se formuló una denuncia muy grave y por eso es necesario que el Jefe de Gabinete de explicaciones al Congreso”, sostuvo el diputado Núñez. Y agregó: “Los kirchneristas son buenos para hacerse los distraídos y no tener que rendir cuentas sobre el inoperante, lamentable y peligroso manejo de la pandemia que vienen realizando”.

Además, consideró que “mientras Pfizer vendía vacunas a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables, el gobierno nacional decidió no firmar el contrato porque quería poner un intermediario. Deben dar explicaciones ante semejante, insólito e incomprendido hecho”.

Por último, comparó la situación con el "vacunatorio VIP". “Destinar vacunas que debían llegar a adultos mayores, personal de salud y otros grupos esenciales para favorecer a funcionarios, amigos y familiares coronó una mala gestión que se caracterizó por una cuarentena eterna. Aquí también hubo una cadena de responsabilidades que el kirchnerismo intentó silenciar. No queremos que ocurra lo mismo con este intento de obtener un retorno ilegal por la vacuna de Pfizer”, aseveró.

