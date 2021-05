La denuncia sobre un caso de presunta corrupción en el Gobierno nacional, vinculado a la supuesta exigencia de Pfizer de tener un socio local para poder traer la vacuna contra el coronavirus a la Argentina, desató viejas rencillas internas de la oposición.

En concreto, Patricia Bullrich, quien denunció al presidente Alberto Fernández y al ex ministro de Salud, Ginéz González García, y generó una respuesta del jefe de Estado y del ex funcionario, quienes anunciaron que la querellarán.

En este marco, este martes Mauricio Macri apoyó la denuncia de la presidenta del PRO y volvió a marcar la línea dura de Juntos por el Cambio. "Yo no tengo precisiones. Es lamentable que el Gobierno no las haya dado. Es increíble que el país que hizo el ensayo más grande, nos daban directo a comprar 13 millones de vacunas y el Gobierno no las compró. Es algo que no pueden explicar, no hay una explicación que conforme ", afirmó en una entrevista con CNN. "No nos terminan de explicar, no hay claridad en la administración de esta pandemia ni siquiera en la compra de vacunas", agregó el ex presidente.

A ello se le suma la denuncia penal que presentó, un mes atrás, el diputado nacional Jorge Enríquez, un radical porteño que forma parte del bloque del PRO en el Congreso. La causa tramita en Comodoro Py pero aún no tuvo avances.

Sin embargo, no todos están cómodos con la denuncia de Bullrich. Menos aún cuando, desde hace quince días, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta ordenó a su gabinete retomar los vínculos con el Gobierno nacional y volver a la moderación, tras meses de fuerte disputa con el Frente de Todos.

En ese contexto, Larreta optó por no meterse en la polémica por Pfizer. De hecho, mantendrá su silencio al respecto. Ni tampoco se subirá al tema Diego Santilli, el vicejefe, ni otros funcionarios que suelen ser voceros de las medidas del Gobierno porteño.

Adolfo Rubinstein: "El acuerdo con Pfizer cayó por orientación ideológica del Gobierno"

Muy medido en sus palabras, tampoco se sumará el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien se esperanza por estas horas con que lleguen más dosis de Aztrazeneca y Sputnik V que le permitan en la primera quincena de junio terminar de vacunar a las 1,2 millones de personas de riesgo que habitan la Ciudad.

Por su lado, tampoco María Eugenia Vidal es adepta a las denuncias: desde que salió del poder decidió ser parte de los “moderados” de Juntos por el Cambio y no abona a las críticas feroces de otros sectores de la oposición.

Patricia Bullrich y Elisa Carrió.

Tampoco quiso sumarse Elisa Carrió, quien a pesar de que históricamente ha sido una de las grandes denunciantes del kirchnerismo, se viene colocando en la franja de los “moderados”.

Mientras tanto, en el Congreso, un diputado de Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes y citó al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que concurra al Congreso a dar cuenta sobre un presunto intento de soborno a Pfizer. Se trata de José Nuñez, quien expresó: “Al día de hoy, el gobierno nacional no puede explicar por qué no adquirió los millones de vacunas que Pfizer puso a su disposición. Hace algunos días se formuló una denuncia muy grave y por eso es necesario que el Jefe de Gabinete de explicaciones al Congreso”.

