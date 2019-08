Piden la renuncia del funcionario que "ofendió" a los votantes del Frente de Todos

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pidió este lunes 12 de agosto la renuncia del delegado provincial de San Juan de la CNRT, Ernesto "Tito" García, quien publicó en sus redes un polémico posteo tras la derrota del oficialismo en las PASO. “Siendo un funcionario público no puede hacer este tipo de declaraciones. Más allá de que sean a título personal y que haya pedido disculpas, fueron antidemocráticas y ofensivas hacia todos los ciudadanos y no se corresponden con los valores de la CNRT”, expresaron a través de un comunicado desde la Dirección Ejecutiva del organismo.

El posteo de García Arancibia.

Tras las elecciones, "Tito" García posteó en su cuenta de Facebook un contundente mensaje. La arenga en defensa del macrismo incluyó una serie de descalificaciones a los votantes de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Titulada con la consigna "No aflojemos Argentina", la publicación aseguraba: "No les des cloacas, les gusta la mierda. No les des seguridad, les gustan los chorros. No les des a Bullrich, les gusta la mierda. No les des educación, les gusta comerse las eses. No les des futuro, les gusta el pasado".

"Tito" García Arancibia es un dirigente de San Juan que pertenece al PRO local y se desempeña como titular de la CNRT. Tras las repercusiones por su posteo, el hombre "pidió disculpas". Pocas horas antes de los comicios que se llevaron a cabo este domingo 11 de agosto García Arancibia había manifestado "que el que hace política debe mostrar su capacidad de trabajo y no descalificar al otro". La

La ofensiva publicación recibió innumerables respuestas, algunas a favor y otras en contra, con una seguidilla de memes. "Disculpe señor, yo soy un emprendedor y trabajador, pero su querido presidente le saqueó los bolsillo al pueblo argentino y gracias a la política que implementó quedé a la calle esperando el semestre de las inversiones. Nos robó los sueños del progreso y de la igualdad", expresó un usuario, a través de las redes. "Un buen militante no agrede, defiende sus ideologías con propuestas y conocimientos. Lamentablemente carece de todo esto. Como funcionario nacional da vergüenza. Pídale disculpas a todos los argentinos que con sus impuestos le pagan el sueldo", aseguró otra mujer.

AB/FeL