Jorge Lanata: "Va a haber problemas de gobernabilidad con un resultado así"

Jorge Lanata coincidió en la emisión de su ciclo Periodismo Para Todos con los primeros resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que mostraron una amplia ventaja del Frente de Todos a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires.

El periodista, que en reiteradas ocasiones manifestó sus cuestionamientos al Frente que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se refirió a los números que arrojaron los primeros datos del escrutinio, en los que el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner se imponía con más del 47% y anticipó que el oficialismo tendrá “problemas de gobernabilidad” como consecuencia de estos resultados.

“Fernández hablaba de una diferencia de 10 puntos esta tarde, y en off decía que no estaba seguro, y que no quería salir a decir 'ganamos por tanto' y meter la gamba. Están ganando por 15 puntos o por más. La diferencia en provincia de buenos aires es también muy impresionante", opinó Lanata en la emisión de PPT.

El fundador de Página/12 advirtió que de cara a octubre “se abren dos problemas: el político y económico. Va a haber problemas de gobernabilidad con un resultado así”, diagnosticó. Además, frente a un posible acuerdo político entre ambas fuerzas para aplacar estos problemas, señaló: “Es cada vez más difícil ponerse de acuerdo. ¿En qué pueden ponerse de acuerdo en estos meses?”, cuestionó.

El periodista fue crítico también con el rol de las encuestadoras, a las que cuestionó por no haber acertado en sus pronósticos. Sucede que en la comparación de escenarios de los sondeos electorales, ninguna encuestadora se acercó a los resultados. Muchos relevamientos previeron la ventaja del Frente de Todos, pero ninguna pudo anticipar los 15 puntos de diferencia a favor de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri.

Al respecto, Lanata apuntó: “¿Donde van a devolver la guita las encuestadoras? Sería bueno que se abra un fondo en la Casa de Gobierno para que devuelvan todo lo que robaron. Realmente mearon todos afuera del tarro: los que hablaban de un punto de diferencia, de dos, de tres, de cuatro, hubo todo un espectro”, dijo ante las risas de su equipo periodístico.

A.G./FeL