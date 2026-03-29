Pilar Ramírez, la espada libertaria que podría jugar en CABA y consolida su lugar en LLA

Pilar Ramirez, la jefa del bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza, tiene una particularidad que no es común en el ecosistema libertario. Goza del respeto y del diálogo de muchos actores políticos, tanto propios como extraños. Quienes la conocen la definen como una articuladora en distintos frentes. Una virtud clave y que cotiza en alza en tiempos turbulentos para un oficialismo eclipsado por el escándalo de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y principal figura en el distrito.

La temporada 2026 de la diputada porteña comenzó con foco en la diagramación y fortalecimiento de la estrategia del partido violeta en el bastión del PRO, donde Mauricio Macri gobernó por ocho años y luego mantuvo su influencia hasta poner a su primo Jorge como alcalde. Primero, ideó una escuela de formación de dirigentes de LLA a nivel local para que la fuerza tenga nuevos cuadros profesionales. Una iniciativa que tuvo eco y aval de su íntima amiga, Karina Milei. Su hermano presidente la llama “el Jefe”. Ella, además de formar parte del extinto triángulo de hierro que dominó el Estado ostenta la presidencia del partido a nivel nacional. En ese dispositivo, Pilar es más importante de lo advertido.

Con “el Jefe” el diálogo es constante y trasciende las fronteras laborales: cenan semanalmente y comparten salidas al cine y al teatro. Un vínculo que nació gracias al esposo de la dirigente, el empresario inmobiliario Darío Wasserman, cuando invitó a los hermanos Milei a una comida con la simple intención de conocerlos.

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En ese ámbito, se produjo el primer contacto entre dos mujeres de relevancia en el ámbito partidario libertario. A partir de ese cónclave, Ramírez se transformó con el correr de los años en la jefa de la bancada libertaria en la Legislatura, a partir de 2023, y en la presidenta de la fuerza porteña, también en el mismo año. Su esposo se convirtió, en diciembre de 2025, en presidente del Banco Nación.

No importó su pasado como gerente de Publicidad y Marketing de Aerolíneas desde 2008 hasta 2015. “Nunca fui militante”, sostuvo cuando se le preguntó por la firma estatal en la que tuvieron injerencia Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Mariano Recalde, senador nacional y referente de La Cámpora.

Después, la legisladora se dedicó a construir distintas reuniones con Adorni. Los encuentros se sucedieron desde el mes de febrero, cuando el funcionario todavía no había caído en desgracia por la sucesión de escándalos que protagonizó gracias a sus vuelos y que derivaron en una causa judicial. La dirigente tomó de parte del funcionario nacional el paquete de proyectos que había elaborado el año pasado si ingresaba en Perú 160 y cuando todavía era candidato.

Como ese escenario no se produjo, porque el exvocero presidencial reemplazó a Guillermo Francos, hubo un traspaso de propuestas legislativas pero que pasaron por el tamiz de los equipos técnicos de Ramirez y vieron la luz esta semana. La intención fue dejar bien en claro que el espacio libertario tiene agenda propia y muy diferente a Jorge Macri, que tiene la Jefatura de Gobierno desde 2023. La batería de textos tiene varios puntos de contacto con la Ley Bases que impulsó LLA en 2024 y el Congreso sancionó, aunque bajo una versión reducida.

Se destacan una reducción agresiva de impuestos hasta cambios en el Código Contravencional para endurecer el control del espacio público. Se menciona, por ejemplo, la reducción de estructuras al suprimir de la administración de la Ciudad a organismos que el bloque considera “superpuestos” o innecesarios. En la mayoría de los casos, los textos corren por derecha a Jorge.

Si se menciona a Adorni y su presente en la fuerza capitalina no hay indiferencia, al contrario: tras la elección de 2025, en la que se impuso con 30%, el exvocero se erigió como el candidato natural para desafiar al oficialismo amarillo en 2027. Sin embargo, su panorama se transformó en gris pese a los esfuerzos que están haciendo los hermanos Milei, Santiago Caputo y Martín y Eduardo Menem por sostenerlo.

La jefa del partido porteño es optimista sobre la situación de una persona que considera de confianza como es el ministro coordinador. Cree que Adorni ya realizó todas las explicaciones necesarias, que pidió las disculpas que el caso merecía y que su asunto es parte del pasado luego de la conferencia de prensa que ofreció el último miércoles.

Eso sí: ante los suyos dice que no piensa en una posible postulación y que sus energías van a estar concentradas en solidifcar el armado libertario en la Ciudad, por un lado, y en impulsar la agenda legislativa, por otro. “Queremos que la Legislatura sea la más reformista de la historia”, les expresa a todos sus interlocutores, que son varios y que tienen la característica de no contar con el mismo color político.

En LLA, Ramírez posee la simpatía de tribus como Las Fuerzas del Cielo y La Púrpura. La primera es la agrupación juvenil que lidera Agustín Romo, un hombre del asesor Santiago Caputo, y desde allí indican que la sintonía de “Pilar”, como llaman, con los integrantes es plena. De hecho, no quieren edificar un armado propio en CABA para que no sea leído como un desafío a su estructura. En La Púrpura, la organización de profesionales libertarios que se mueven bajo la órbita del exfuncionario de Economía Alejandro Speroni y de Sebastián Pareja, titular del partido bonaerense, la sensación que flota es la misma. La ven como una persona de diálogo y capacidad, con posibilidad de escucha.

En sectores del peronismo porteño con despacho en Perú 160 la impresión es la misma: la ven como una persona que a diferencia de otros referentes violetas no agrede y tiene vocación por la conversación. No la observan como “una conversa”, aunque comenzó en las filas de la organización La Campora.

Karina cumple: recibió saludos por sus 53

Ayer, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, celebró sus 53 años. Los saludos de amigos, militantes y funcionarios se hicieron visibles en redes sociales de manera discreta. El primero en enviarle felicitaciones fue su hermano, el presidente Javier Milei, quien compartió en Instagram una foto junto a ella con el mensaje: “Feliz cumpleaños, Jefa”.

Aunque la militancia libertaria difundió numerosos mensajes, el ámbito político de mayor jerarquía optó por la discreción y los saludos hacia la presidenta de La Libertad Avanza provinieron principalmente de funcionarios de segunda y tercera línea.

Quienes se pronunciaron para saludar a la hermana del Presidente se encuentran en horas de la tarde Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza; Leonardo Cifelli, secretario de Cultura; la diputada nacional Miriam Niveyro; y Lisandro Catalán, presidente del partido en Tucumán, entre otros.

También hubo un posteo de la cuenta oficial de LLA con el título “Feliz cumpleaños Karina Milei”. “La libertad no se construye sola. Hay personas que, todos los días, están ahí sosteniendo cada paso, cada decisión y cada avance”, dice el mensaje.

Luego agrega que “ese trabajo, muchas veces silencioso, también es parte del cambio que estamos viviendo ¡Gracias Jefe!”. Las palabras llevan una imagen hecha por inteligencia artificial de la secretaria general de la presidencia con un fondo de color violeta.